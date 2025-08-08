Daniela Aránguiz se fue sin filtro contra Paulina Nin luego de calificarla de “ordinaria”: “A mi nunca me han detenido por andar curada manejando”

Con todo volvió Daniela Aránguiz de sus vacaciones al programa Sígueme, donde se lanzó sin filtros contra la animadora y actual panelista de televisión, Paulina Nin de Cardona, después de que esta última la calificara de “ordinaria”.

Todo esto se remonta a unos días atrás, cuando la propia Daniela Aránguiz llamara al programa “Hay que decirlo” de Canal 13 -donde Paulina Nin es panelista-, para sacar una serie de trapitos al sol de su expareja Luis Mateucci, algo que motivó el comentario de la exanimadora del Festival de Viña, señalando que "Daniela Aránguiz se pasó cuatro pueblos, quedó como una persona mal educada y ordinaria", entre otras cosas.

La brutal respuesta de Daniela Aránguiz

Así, este jueves 7 de agosto, Daniela Aránguiz tomó la palabra en el programa de farándula y comenzó asegurando que a Paulina Nin “la admiro mucho, soy admiradora de su carrera televisiva. Pero… aquí no podemos hablar de ordinarieces cuando tenemos tejado de vidrio, cuando hemos participado de la farándula".

“Acordémonos de muchos episodios como uno de ellos que la tomaron detenida borracha. Entonces, si hablamos de ordinarieces, a mí nunca me han tomado detenida por andar curada manejando. O por tener los escándalos que tenía", aseguró la panelista sin filtro alguno.

Después, Aránguiz incluso fue más allá, recordando una antigua pelea de Paulina Nin y Savka Pollak, en la que “se sacaron de todo y eso también es una ordinariez”.

Luego, añadió que “la farándula, mi amor, no es algo decente como la tele que tú hacías en tu juventud, que sí era una tele más cuica y tenías que ser más compuesta (...) Incluso cuando ella fue la primera mujer en Chile que estaba y tenía una relación amorosa con un hombre mucho más joven... era una mujer súper mal mirada”, agregó.

“Ella también ha participado en la farándula... y hemos tenido muchos episodios de escándalos y ordinarieces. La farándula es ordinaria”, apuntó Daniela Aránguiz sobre el tema.