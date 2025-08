“Quedó como una persona mal educada y ordinaria”: Paulina Nin arremetió en contra de Daniela Aránguiz tras llamado a “Hay que decirlo”

Una pelea de alto calibre protagonizó Daniela Aránguiz después de llamar enfurecida al programa “Hay que decirlo” de Canal 13 para encarar a su expareja, Luis Mateucci, quien es parte del panel de dicho espacio.

PUBLICIDAD

El argentino señaló que ella habló mal del hermano de su actual pareja, Raimundo Cerda, antes de que ellos compartieran en “Ganar o servir”, y que ella le había señalado anteriormente que su pareja no era Cuco, sino otro hombre con quien se fotografió.

Esto molestó a Daniela, quien agarró su teléfono y arremetió con todo en contra de Luis. “¿Hasta cuándo se mete en mi vida y se cuelga de mí? Porque no cuenta que todavía no me paga la mitad del viaje a Brasil o los muebles que les compré para su departamento”, reclamó.

“Lo estoy pasando increíble, tiene cosas que Luis nunca va a tener en su vida. Una de ellas es que no es un cafiche como él (...) Tengo la foto de un Viagra que le encontré en el velador... Si él quiere hablar que cuente la verdad. Aunque le duela no quise volver con él. Yo lo tengo bloqueado de todos lados“, continuó.

Las palabras de Paulina Nin a Daniela y Luis

Al día siguiente en “HQD”, Luis Mateucci tuvo derecho a réplica y confesó que le duele haber estado con una mujer como Daniela Aránguiz. El panel le prestó ropa a su compañero de trabajo, y Paulina Nin de Cardona partió entregando lindas palabras hacia Luis, diciendo que hay una persona muy sensible detrás del personaje extrovertido.

“Yo quiero decir algo que no puedo dejar pasar, y lo estoy diciendo como Paulina Nin no en representación del canal. Ayer Daniela Aránguiz se pasó cuatro pueblos, quedó como una persona mal educada y ordinaria. Todo lo que tú le quieras decir a tu pareja, hay momentos y lugares para decirlo. O ex pareja o quién sea. Y ella no respetó ese código”, dijo.

Ella giró su atención de Daniela a su compañero Luis, a quien le entregó una sugerencia. “Mi consejo de una mujer que vive sola y que disfruta la soledad, es aprender a disfrutar de la soledad. No hay cosa peor que sentirse sola estando acompañado”, señaló.

PUBLICIDAD

“Y yo creo que eso es lo que te pasa a ti. Te rodea gente que te quiere para el desfile, que te quiere para el bailongo, que te quiere para las minas, pero que no se preocupa de ti cuando tú lo necesitas, entonces aprende a elegir tus amistades”, cerró.