“Primera vez que estoy de acuerdo con Sergio Rojas”: Fran García-Huidobro le prestó ropa al “Que te lo digo” en polémica con Daniel Fuenzalida

Durante sus vacaciones en República Dominicana pasaron muchos escándalos faranduleros en su ausencia, pero en su llegada a Chile y al podcast “Di la verdad Rosa”, Fran García-Huidobro se puso al día.

Uno de los escándalos que marcaron julio fue la inscripción de las marcas de Daniel Fuenzalida, que empezó con Rosario Bravo y el podcast “Cómo están los weones?”, y pasó hasta el registro del sitio web del programa de Sergio Rojas, “Que te lo digo”.

Mientras esto sucedía, Fran incluso habló sobre este escándalo a través de sus historias de Instagram. “Hasta ahí duró el personaje de santito, de buenito. No. Ese personaje cuesta mucho mantener, sobre todo cuando no es real”, dijo a mediados de julio.

En el último capítulo de su podcast con Ingrid Cruz, ella contó este comentario que le ocasionó una llamada de atención. “Yo con lo del Huevo me metí desde allá y Carlos Valencia me retó. Me dijo ‘¿tú eres opinóloga o animadora?’ y yo quise hacer las dos cosas. ¿Por qué tengo que elegir?“, dijo la animadora argumentando que José Antonio Neme o Julio César Rodríguez no reciben las mismas críticas por desempeñar más de una labor o entregar su opinión.

“Ellos te creyeron, yo no”

Al explicar su opinión, que no le sorprendía este escándalo de Fuenzalida y que se había caído el papel de santo, ella dijo que “yo sabía que era una práctica que había hecho muchísimas veces. Varias personas lo habían comentado en algún momento como Copano”.

Asimismo, Fran se refirió al caso del programa de Zona Latina, “Que te lo digo”, cuyos dominios web quetelodigo.cl y qtld.cl fueron inscritos por Daniel Fuenzalida. “El argumento de él para inscribir esa marca es porque lo trataban muy mal.... ¿pero qué te has imaginado?“, cuestionó la ex Dama de hierro.

“¿Qué te has imaginado? Hablando de ese mismo programa, creo que es primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con Sergio Rojas, y a mí sí que me dan en ese programa", señaló Fran, quien volvió a arremeter en contra del exHuevo al decirle “¿de qué planeta te caíste?“.

García-Huidobro fue enfática al decir que no cree esa excusa de que se le olvidó que inscribió las marcas. “Como dice Moria: ‘ellos te creyeron, yo no’”.

Asimismo, ella dijo que encuentra que el público es doble estándar, ya que muchos salieron a defender al exHuevo, mientras que si esto lo hubiese hecho otra persona, habría sido lapidado. “Me escribieron un montón (diciendo que) ‘ahora que está arriba lo quieren botar’. Loco, se botó solo, simplemente alguien se dio cuenta y salieron otros tres a decir que le hizo lo mismo (...) la exmujer habla cuando quiere”.