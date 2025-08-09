“La llamé para pedirle disculpas”: Francisco Kaminski realizó un mea culpa tras deudas millonarias que tuvo que pagar su exesposa

En el mismo sillón que se sentó su exesposa Edith Poblete en “Only Fama”, llegó el locutor Francisco Kaminski tras sus semanas más polémicas. El locutor era amigo y fue contactado por el Rey de Meiggs, el mismo día que fue asesinado por un sicario presuntamente contratado por Wilson Verdugo, quien también habló con Kaminski esa jornada.

A propósito de esto, se reveló que Francisco sería uno de los deudores de este prestamista informal que fue asesinado, y se desató una ola de polémicas en donde su exesposa confesó que él la dejó con una deuda importante por un departamento.

Ella señaló que se compraron un departamento en conjunto, el cual actualmente estaría avaluado en unos $600 millones de pesos, y él hipotecó a escondidas dicha propiedad.

Entre una mezcla de deudas y dicha hipoteca, la deuda ascendió a los $400 millones de pesos. Edith señaló que se enteró después que llegó una orden de embargo. “Yo quedé endeudada por 30 años a una cuota mensual de $1.800.000. Me da vergüenza”, confesó Poblete, quien terminó cancelando el inmueble y la deuda en su totalidad.

El mea culpa de Kaminski

Este viernes en “Only Fama”, él entregó su versión y comentó que en esa época ya no era sujeto a crédito ya que estaba sobre endeudado. “Nadie me va a hipotecar o me va a prestar $220 millones por un departamento de $300 millones”, aseguró.

“Lo que yo creo que sucedió es que se dejaron de pagar estos dividendos, le llega (la notificación) y tiene que hacer una reestructuración para recuperar el departamento, y lo hizo”, continuó.

Al explicar por qué se dejó de pagar el dividendo, él admitió que fue porque se fue del departamento. “Yo me fui, yo me desentendí, si hago un mea culpa”, comentó.

En esa misma línea, Kaminski aseguró que viene tomando malas decisiones desde hace años, las cuales han perjudicado a todo su entorno. “Yo llamo, después de esto, a Edith de manera privada y le digo ‘primero que todo, te quiero pedir perdón, y si tengo alguna responsabilidad, aunque me demore los mismos 10 años que tu dijiste que te habías demorado, dímela’. Y me dice ‘no, quédate tranquilo’. Una conversación, insisto, súper humana y sincera. Y yo hoy quiero reparar el daño que le he hecho a las personas, desde la Edith hasta el día de hoy”.

De igual forma, el locutor fue consultado sobre si es cierto que le pidió $10 millones de pesos para otorgarle el divorcio, lo cual fue señalado por Edith durante su entrevista en el estelar de Mega. Ante esto, dijo que “no, yo no le cobré por el divorcio, en divorcio de mutuo acuerdo no hay cobros. El acuerdo era por el traspaso del departamento. Yo dejé de vivir ahí (por eso, paré de pagar el dividendo). Tú sigues pagando y te quedas con el departamento, te doy mi parte”.

Para cerrar el tema, Kaminski hizo un mea culpa. “Yo tengo solo la culpa de todo, porque creo que la dejé sola, no la llamé, no me preocupé, me desentendí. Por eso la llamé para pedirle disculpas cuando la escucho en esta entrevista, porque creo que nunca es tarde para pedir perdón. Y ella incluso se emociona cuando le pido perdón. Creo que también cerramos el ciclo de una buena manera”, finalizó.