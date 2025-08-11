Joaquín Méndez se emocionó en Mega al confirmar su paternidad junto a su novia y padres: “Yo hace rato que quería ser papá”

Joaquín Méndez fue sorprendido esta tarde en el programa “La hora de jugar”, de Mega, con la visita de su pareja, Amanda “Mandi” Martínez; y el llamado de sus padres, quienes entregaron detalles del anuncio que realizó el argentino en redes sociales por el embarazo de su novia.

Fue en el inicio del espacio del canal privado donde la animadora, María José Quintanilla, y el periodista de espectáculos, Carlos Tejos, le preguntaron al coanimador del espacio televisivo los motivos de porqué no había contado del embarazo de su pareja.

La emoción de Joaquín Méndez

Sorprendido y nervioso por la directa alusión de Quintanilla, el argentino sólo atinó a señalar que si bien sabía “hace tres meses” de la noticia, precisamente no había podido contar del embarazo de Mandi por recomendación médica, ya que “nos dijo que debíamos esperar ese tiempo para poder estar seguros” de la gestación del bebé.

“Yo hace rato que quería ser papá, porque me siento que ya estoy en la edad suficiente y la madurez como para asumir esa responsabilidad. Y (con su pareja) estábamos buscando eso, pero claro, queríamos esperar un poco más para que la Mandi tenga 30”, confesó Méndez, quien ante la pregunta de Quintanilla respecto a que “en tu cumpleaños de 2023 ya pediste ser padre”, sinceró el mayor deseo que tuvo durante estos años.

Yo decía ‘quiero ser papá’ hace rato, porque quería que me agarre mi hijo o hija con mucha energía — Joaquín Méndez

María José Quintanilla entrevistó a Joaquín Méndez en el programa "La hora de jugar" por el embarazo de su pareja. Fuente: Captura de pantalla Mega.

“Lo recuerdo. Yo decía ‘quiero ser papá’ hace rato, porque quería que me agarre mi hijo o hija con mucha energía, y que no se disipe eso (…) aquí voy a pagar muchos karmas”, aseveró, evidentemente emocionado por su futura paternidad.

“Que sea lo que tenga que ser”, agregó Méndez, quien afirmó que cualquiera sea el sexo del menor, el nombre lo elegirá la madre. “Si es niño, le vamos a poner Thor; y si es niña, Cleopatra. Me gustaría también Poseidón, porque fue hecho en la ducha (…) bueno, esos eran los nombres que a mí me gustaban hasta que mi suegro se enojó y mi suegra tampoco le gustaron”.

Bromas aparte, fue su pareja, quien apareció en el estudio para acompañar a Méndez con el anuncio oficial, quien reconoció que lo más seguro es que su primer bebé sea bautizado con los nombres de “Luna”, “Celeste” y “Julieta”, en el caso que “sea una niña”; y “cualquiera, menos Thor y Poseidón”, en el caso que sea un varón.

Joaquín Méndez y su pareja, Amanda Martínez. Fuente: Captura de pantalla Mega.

El emotivo momento tuvo su corolario cuando desde Argentina los padres del animador se conectaron en una videollamada para manifestar su alegría por la noticia, que según aportó Joaquín, les fue dada “hace tres meses, cuando todo se supo con Mandi”.

“¿Algún consejo? Los papás siempre unidos, y una cosa fundamental: si la mamá reta, el padre calla. Habitación aparte, y se ponen de acuerdo. Porque el chico necesita una sola indicación”, recomendó Carmen, la madre de Méndez, quien aseveró que más allá de si el bebé es niño o niña, lo que deben esperar es que nazca “sano, que tenga salud esa belleza. Lo demás no importa”.