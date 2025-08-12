Celos: Examiga de Andrea Marocchino revela el cambio que tuvo tras empezar su relación con Francisca Merino

La reciente ruptura entre Francisca Merino y Andrea Marocchino ha llevado a varios a buscarle distintas explicaciones. Como lo que han dicho varios cercanos al italiano.

Ana Luisa Santos, entrenadora y exintegrante de Pelotón, comentó en una entrevista que, después de tres años de amistad con Marocchino, la comunicación entre ellos se interrumpió abruptamente.

“Dejamos en stand by nuestra amistad. Lo conocí dos años antes de conocer a Pancha y un año después de conocerla, mantuve la amistad con él”, declaró Santos en LUN.

Según Santos, la relación con Marocchino se fue enfriando hasta llegar a cero. “Tras ello, fue cada vez menos hasta llegar a cero la comunicación”, sentenció. Recordó que, a pesar de compartir momentos especiales como cumpleaños y celebraciones de año nuevo, una vez que comenzó el romance con Merino, la comunicación cesó de un día para otro. “Después de eso no hubo más comunicación, de la noche a la mañana”, afirmó.

Celos y control en la relación

La entrenadora no dudó en señalar que, desde el inicio de la relación de Marocchino con Merino, él se fue alejando de su círculo de amigos. “Creo que hay que decir la verdad, que desde que él comenzó esa relación se alejó de todo mundo . Fueron quedando amigos socios de Andrea, más que los otros”, explicó.

Santos también hizo hincapié en que observó comportamientos de celos y control en la relación. “Yo hablo solo de lo que vi: prohibición de sacarse fotos, alejar a los amigos”, añadió.

“Yo era una buena amiga. Nos juntábamos a tomar un café, un té en la oficina, como cualquier amigo; conversar por teléfono, por WhatsApp. No había motivo para distanciarse, si ella llegó a su vida cuando ya éramos amigos. Y no soy la única que le ha pasado; él tenía más amigas”, concluyó Santos.