"El más lindo recuerdo que me dejó": ‘Zafrada’ lamentó la partida de ‘Dominó’, el caballo que le regaló Felipe Camiroaga

Víctor Díaz, conocido en todo Chile como “Zafrada” tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, compartió este martes una triste noticia: el fallecimiento de “Dominó”, el caballo que le regaló el recordado animador Felipe Camiroaga.

Díaz, quien actualmente es estudiante de Ingeniería agrícola, se hizo popular a los 11 años luego de una transmisión televisiva desde Iloca, donde su espontaneidad cautivó a millones. Días más tarde, el propio Camiroaga lo entrevistó y se generó una conexión que derivó en un gesto inolvidable: un caballo donado por la Federación Chilena de Rodeo, sede de Curicó, que el comunicador le entregó personalmente.

En ese entonces, TVN documentó la visita del animador a la región del Maule. “El que hizo todas las gestiones fue Felipe Camiroaga. Lo estoy cuidando mucho, para que él sepa que no lo tengo botado”, relató “Zafrada” años después, destacando que el vínculo con el animal perduró como un recuerdo vivo de su amigo.

Aunque inicialmente el caballo iba a llamarse “Zafrado”, en alusión al apodo que lo hizo conocido, el joven decidió cambiarlo: “La verdad es que no era un nombre para un caballo, así que preferí ponerle Dominó”, explicó.

Con el tiempo, “Dominó” se convirtió en parte de un emprendimiento que Díaz desarrolló en la costa de Curicó. “Eran cabalgatas por la playa, tenía otro caballo y me puse a arrendar. La gente me conocía y así empezó”, contó en una entrevista, valorando cómo ese regalo impulsó sus primeros pasos laborales.

“Ojalá estén juntos allá”

Este martes, a través de una historia de Instagram, Díaz anunció la partida del animal. Acompañó la publicación con una foto junto a Camiroaga y la canción Ángel Para Un Final de Los Bunkers.

“Que triste que hoy parta al cielo mi primer y anhelado caballo, el más lindo recuerdo que me pudo dejar mi amigo Felipe. Ojalá estén juntos allá. Hasta pronto mi querido Dominó”, escribió Victor con emoción.