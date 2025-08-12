Pedro Engel envía emotivo mensaje a su hijo Kabir tras separación con Carola Varleta: “Vamos a renacer”

Pedro Engel utilizó las pantallas de TV+ para dirigirse a su hijo Kabir, en un momento complicado tras su separación de la actriz Carola Varleta. El conocido tarotista compartió un mensaje de aliento en su horóscopo semanal, donde anticipó un renacimiento para los Libra, signo bajo el cual nació su hijo.

Engel destacó que, a pesar de las dificultades, Kabir encontrará momentos de felicidad después de atravesar una crisis, tras finalizar su relación con Varleta después de 10 años juntos y dos hijos en común.

Pero no sólo esto, ya que aseguran que la actriz ha comenzado una nueva relación con el periodista Francesco Gazzella.

Detalles sobre la separación

Según lo informado por el programa Primer Plano, la separación entre Kabir y Carola Varleta se habría producido hace aproximadamente seis meses. La relación entre la actriz y Gazzella se habría forjado en el entorno laboral, ya que ambos trabajan en la radio Universo.

Durante su segmento en TV+, Engel no solo se enfocó en la vida personal de su hijo, sino que también realizó una predicción astrológica que resonó con el actual momento que atraviesa. Al hablar sobre los Libra, el tarotista mencionó que “les toca renacer después de una muerte, un paso a la oscuridad y un descenso al infierno”.

Engel explicó que este proceso es parte de un ciclo de regeneración que puede resultar difícil, pero que también promete momentos de alegría. En su mensaje, Engel también indicó que “esta semana el sol sale en su vida, vienen momentos felices y renacerá después de un tiempo bastante malo, es una crisis que le sirvió muchísimo”.

Estas palabras de apoyo buscan brindar ánimo a Kabir, alentándolo a enfrentar lo que viene con optimismo y valentía. Engel subrayó la importancia de reconectar con la naturaleza, enfatizando que “no importa si llueve o truene, así que tome contacto con la naturaleza”.

En un emotivo cierre de su mensaje, el tarotista expresó: “Aprovecho de mandarle un saludo muy especial a un Libra que adoro, a mi hijo Kabir”. Con un tono esperanzador, concluyó su intervención con la frase: “Vamos a renacer, vamos con ese sol a brillar en la vida” .



