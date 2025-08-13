“Será un desafío interesante”: Di Mondo es el primer participante del reality show de cocina de Mega, “El Internado”

Durante la jornada de este miércoles 13 de agosto, Mega confirmó al primer participante de su nuevo reality show de cocina “El Internado”, que es nada menos que el socialité e influencer Di Mondo.

De esta manera, Di Mondo, que ha llegado a ser considerado como “la persona más fotografiada de Nueva York” debido a su forma de vestir y de irrumpir en las alfombras rojas más emblemáticas de la moda, vivirá su primera experiencia en un reality show de encierro extremo, después de haber recibido varias ofertas para participar en programas de este tipo.

Di Mondo reconoce que “no sé cocinar”

Así, sobre este nuevo desafío, Di Mondo reconoció que espera “vivir la experiencia al máximo, y no solo aprender a cocinar, sino también a conocer gente nueva, compartir, crear nuevas relaciones. En verdad se trata de entregarme con todo, porque yo no soy 100%, soy 110%”.

Sí, porque el influencer que vive en Nueva York hace 20 años, llegará al programa de cocina sin saber cocinar.

“Yo en verdad no sé cocinar, literalmente nada. Por eso me parece que este será un desafío interesante. Lo que sí siento es que la cocina es el corazón del hogar, y yo soy de una idea de que en el fondo el hogar, el cariño y amor son lo más importante”, señaló, añadiendo que pese a todo, tiene “mucha habilidad y desarrollo del gusto y mucha experiencia en saborear todo tipo de comidas”, herramientas con las que se enfrentará a la rigurosidad y exigencia del director de la academia, el chef francés Yann Yvin.

Di Mondo es el primero de los 18 participantes confirmados de El Internado, quienes estarán encerrados en una convivencia que se ha calificado como “extrema”, con exigentes pruebas físicas y de cocina, y que contará con la conducción de Tonka Tomicic.