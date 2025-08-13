“Ya la perdoné y hoy nadie me debe nada”: Julio César Rodríguez habló sobre la deuda condonada de Francisco Kaminski por horas impagas de estudio

Este fin de semana, Francisco Kaminski dominó la conversación a nivel nacional. Él rompió el silencio en el programa “Only Fama”, en donde habló sobre su vínculo con prestamistas informal, los llamados de los involucrados que recibió el día del asesinato del Rey de Meiggs, su situación financiera y sus deudas millonarias.

José Antonio Neme le recalcó que, según los antecedentes que se han hecho públicos durante el último tiempo, venía arrastrando muchas deudas y realizaba negocios que le traían más deudas.

Ante esto, el entrevistado reconoció que “yo soy el principal culpable y hago el mea culpa. El error de mi vida es tratar de salir adelante, hacer negocios sin capital”.

“Yo primero que todo quiero decir que siempre he sido muy trabajador (...) No tengo problemas con trabajar, y para vivir jamás he pedido plata”, aseguró y sobre sus deudas las calificó como una seguidilla de malas decisiones desde sus 25 años.

Las horas impagas de Kaminski y la deuda condonada

A los días, Kaminski nuevamente fue el foco de conversación en el estelar de farándula de Chilevisión, “Primer Plano”. Ahí fue cuando Francisca Merino hizo la siguiente pregunta al panel: “¿Acá Kaminski le debe dinero a alguien?”

El animador del espacio Julio César Rodríguez alzó la voz y contó su verdad. “A mí, indirectamente sí, pero ya está saldado. Nunca se saldó, pero… por la productora", comenzó.

“Lo que pasa es que él tenía que pagar con su productora el espacio de estudio, porque nosotros, como canal, nos hacíamos cargo de esas horas de estudio. Él tenía que pagar sus horas de estudio y otras cosas más. Eso lo bicicleteó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses...“, continuó JC.

“Francisco era socio de un amigo mío, a quien adoro con el alma, que es Jorge Gómez. A él lo quiero tanto, y en virtud de esa amistad y cariño, eso para mí está saldado. No es deuda, no es nada, nunca más existió. Una vez no más lo hablé con Jorge y chao, en esa conversación se benefició Kaminski porque eran socios", añadió el animador.

Cecilia Gutiérrez aprovechó de preguntarle si es que Gómez le contó que Kaminski utilizaba cheques de la empresa cuando él ya no vivía en Chile. Con un rostro de pesar, Julio César dijo que “no, me lo contó ahora. Es tan derecho Jorge que nunca me contó”.

Al ser consultado por Publimetro sobre esta deuda, Rodríguez señaló que “yo cerré ese capítulo hace muchos años. Quedó una deuda conmigo de esa productora por concepto de estudio y emisión de su programa, pero ya la perdoné y hoy nadie me debe nada”.

En esa misma línea, el animador agregó que “el socio de Kaminski es un gran amigo mío, Jorge Gómez, a quien quiero mucho y con quien conservo una hermosa amistad. Para mí no es relevante este episodio solo mi amistad con Jorge”.