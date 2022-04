Lady Pelosi, la “Dama de hierro” de Estados Unidos: aseguran que la legisladora tiene más poder que Kamala Harris

Nancy Patricia Pelosi cumplió los 82 años hace algunos días y lo hizo sin transar terreno en su condición de “mujer fuerte” de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, desde una presidencia que pretende retener en las próximas elecciones legislativas de noviembre. La hija del congresista Thomas D’Alesandro y esposa del empresario financiero Paul Pelosi ya crió sus cinco hijos y hoy se le considera una verdadera “matriarca” de la política norteamericana desde su postura tan característica en el Partido Demócrata.

Ella postula que “el poder no es algo que te vayan a dar, sino algo que tú debes tomar” y sus biógrafos la perfilan como “una mujer de clase acomodada, muy religiosa y criada en las cocinas del poder político, que encarna el establishment de Washington”.

Sin embargo, Pelosi ha marcado hitos que refuerzan su imagen progresista: en 2007 fue la primera presidenta de la Cámara de Representantes y se prestigió tras su sonado voto contra la guerra de Irak. Antes que Obama, incluso, dio su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo y cuando llegó al Congreso se convirtió en una de las principales defensoras para la investigación y tratamiento del VIH, mientras el Sida aún era un tema tabú.

Sin embargo, en la imagen de la opinión pública quedó plasmada con más potencia su enfrentamiento permanente contra el expresidente Donald Trump, cuyos dos juicios de impeachment condujo con un emblemático mazo en su mano.

Mayor poder que Kamala Harris

Muchos aseguran que ni Kamala Harris tiene tanto poder como Lady Pelosi, quien será clave en las reformas del presidente Biden: “Nosotros no agonizamos, nos organizamos, y por eso me postulo a la reelección”, explicó sobre su decisión.

Susan Page escribió la biografía “Madam Speaker. Nancy Pelosi and the lessons of power (Señora portavoz. Nancy Pelosi y las lecciones del poder), donde enfatiza que “la líder de los demócratas es una pragmática, pero no una centrista. Sus políticas son progresistas, pero también quiere conseguir que se hagan cosas”.

En rigor, a despecho de que no se le considere una oradora magistral ni luce tan aguda en las entrevistas y no cultiva especialmente su carisma , algunos expertos de Washington –como Thomas Mann y Bruce Mehlman, entre otras- van más lejos en su valoración y garantizan que Lady Pelosi es “la portavoz más efectiva de la era moderna”.