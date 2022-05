Hey!, “Mi hijo se llamará Chile”: cómo se construyó el mito de Julio Iglesias y se planificó la estrategia para su conquista de América

Cuando el inefable Julio Iglesias vino al Festival de Viña en 1981 aún no era el artista que a los 79 años hoy vive de su megafortuna, pero ya conocía el secreto de la sinuosa escalera que trepa hacia a la fama. El público de la Quinta Vergara lo ovacionó entonces igual que a los cientos de cantantes que pasaron por su escenario y el español quiso devolver el gesto con una ridícula promesa : “Si tuviera un hijo le pondría Chile”, dijo el español, pero ninguno de sus 8 vástagos tuvo ese bautizo.

Se le considera el artista latino con más éxito internacional de todos los tiempos y de su vida se escribieron novelas edulcoradas y escandalosas. La crítica asegura que faltaba una mirada literaria al fenómeno que representa una carrera siempre vecina de los grandes negocios. Y el músico y licenciado en Filosofía Hans Laguna hizo de “Hey! Y la Conquista de América” una interesante investigación sociológica para develar la clave que le dio su anhelada consagración en el olimpo de Estados Unidos.

Cuando a Laguna lo invitó su amigo Nacho Venegas a acompañar un tema de Iglesias para un programa de TV, “ahí empecé a considerarlo como artista. Luego descubrí su autobiografía, que es una locura. Y más tarde, un vídeo de una actuación de Julio junto a Willie Nelson. Todo eso me generó muchas preguntas. Sobre todo de su relación con América y empecé a investigar”, cuenta.

Julio conquistó América el 83 auspiciado por un contrato de Coca-Cola, mientras Pepsi apostaba por Michael Jackson, “y los años cuando vivió en el 1100 de Bel Air los recuerda como una época en la que era ‘muy malo, muy malo’, y jugaba a ser ‘entre gilipollas y vividor”, confidencia el escritor, cuyo relato se apoya en reflexiones y teorías de ensayistas o filósofos, además de músicos, managers y el entorno.

Laguna reconoce que su labor apunta a develar la construcción del personaje, del mito, de la imagen pública del artista; a los mecanismos de promoción que hay tras las estrellas más allá del talento, el esfuerzo y el carisma. Y cómo su desembarco en EE.UU. siguió una estrategia prolija sustentada por la CBS, las dos agencias de relaciones públicas y booking más importantes de ese país y el contrato con Coca-Cola, que al cabo lo convirtieron en leyenda. El mismo Iglesias de tantas facetas, que alguna vez fue llamado “el sex symbol de la menopausia” por la revista Time y calificado por Newsweek como “el Sinatra español”..

“A veces siento la vergüenza de decir, ¡coño! La gente debe creer que he tenido tantas y tantas mujeres. La verdad, he tenido más de las que me he merecido y millones menos de las que creen”.