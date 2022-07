Nuestra casa está ardiendo: Greta Thunberg lanza su “manual” para enfrentar la crisis del planeta

Distante de las polémicas que envuelven cada cumbre climática mundial e indiferente a la fama que le endosaron los premios como la Mujer del Año del diario Expressen y Persona del Año 2019 de la revista Time, la ambientalista sueca Greta Thunberg ahora intenta dejar huella de su labor a través de un libro que se lanzará en octubre en Gran Bretaña.

Se trata de “The climate book” (”El libro del clima), que contiene contribuciones de más de cien académicos, pensadores y activistas, incluidos los novelistas Margaret Atwood y Amitav Ghosh, el científico climático Saleemul Huq y el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Colaboradores tan relevantes como la ecologista keniana Wanjira Mathai, la activista indígena brasileña Sonia Guajajara, el economista francés Thomas Piketty y la periodista canadiense Naomi Klein ofrecen “historias convincentes de cambio, acción y resiliencia”, según sostiene la editorial Random House. El aporte particular de Greta se focaliza en sus experiencia sobre “aprendizaje, manifestación y descubrimiento del greenwashing en todo el mundo”, precisa el editor Allen Lane.

Nuestra casa está ardiendo

“Mi esperanza es que este libro sea una especie de fuente de referencia para comprender estas crisis diferentes y estrechamente interconectadas”, expresó Thunberg, para quien no es la primera aproximación a la literatura ecologista. A sus breves 19 años, la activista de Estocolmo ya publicó un libro de memorias, “Our House Is On Fire” (“Nuestra casa está ardiendo”), y la colección de discursos “No One Is Too Small to Make a Difference” (“¡No eres demasiado pequeño para hacer cosas grandes!”).

Sobre la carismática líder, en tanto, el reciente documental “Yo soy Greta” sondea en su vida desde que –muy pequeña- escuchó hablar del cambio climático y no entendía por qué no se hacía nada para combatirlo. Tras caer en una depresión fue diagnosticada con síndrome de Asperger, una condición que ella revela como parte de sus fortalezas. También el libro testimonial “Escenas del corazón” escrito por su madre Malena Ernman describe el proceso más íntimo de Greta desde que en 2018 descubrió su interés y pasión por defender el planeta de la atroz amenaza de sus propios habitantes…