La guardiana de los delfines: Greta española en una cruzada por liberar a los animales en cautiverio

A 0livia Mandle se le impone inevitablemente el cartel de ser la Greta Thunberg española desde que eligió el activismo ambiental para luchar por la liberación de los animales marinos, convencida a sus 15 años de que “estamos en el siglo XXI y es absurdo retener a cetáceos sólo para nuestro ocio”. La chica se potencia en las redes sociales para sumar fuerzas y apelar al presidente Pedro Sánchez en la tarea de salvar a las especies en cautiverio, con un respaldo de ya casi 200 mil peticiones en change.org dirigidas a sensibilizar al mandatario para cerrar los delfinarios.

Además, se muestra comprometida en la batalla contra el cambio climático, sobre todo por los daños del plástico en el mar. “En el 2019 creé un utensilio casero con material reciclado para limpiar la superficie de las playas, ríos o lagos. Cualquiera lo puede hacer en casa. Todos, si queremos, podemos marcar la diferencia poniendo nuestro pequeño granito de arena”, plantea la chica, de padre estadounidense y madre catalana.

Naturalmente, los tiernos delfines son el foco de su campaña: “España es la mayor cárcel de delfines de Europa y la 6º del mundo, solo detrás de países como China o Rusia. ¡Una vergüenza!”, enfatiza.

“No he visto tantos delfines o cetáceos en libertad como me hubiera gustado, pero me apasiona su inteligencia. Y los animales en general, cómo se protegen unos a otros y su equilibrio mágico”, señala, luego de reconocer que su entorno familiar condicionó su vocación: “El medioambiente y el estado de nuestro planeta siempre motivaron conversaciones em nuestra mesa. Crecí rodeada de libros y documentales de grandes personas como David Attenborough, Jane Goodall o Sylvia Earle, que han hecho mucho por el planeta”.

Estudiar a los animales en libertad

Como España concentra once de los 30 delfinarios de Europa, Olivia teoriza que “hay un efecto triángulo terrorífico funcionando bajo excusas como la educación o la ciencia. Pero sin espectáculos, no hay captura ilegal y tampoco comercio, así que no es difícil”.

Admite que su sueño es el SUA (Save Us All), un santuario marino en la Costa Brava. Y para liberar a los delfines parafrasea al mítico Jacques Cousteau, quien sostenía que investigar a los animales en cautiverio es como analizar a los seres humanos que están encarcelados: “Hay que estudiarlos en libertad”, es su bandera…