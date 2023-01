Se aburrieron de que les hagan regalos 2x1 en Navidad y su cumpleaños: Crean Sindicato de capricornianos

Cuando a alguien le coincide el cumpleaños en el trabajo, a muchos le llegan regalos, le cantan con una torta. Los que no trabajan, bueno...pueden festejar con sus familias, etc. Pero hay personas que sufren con las fechas de sus natalicios, porque justamente topan con las fiestas de fin de año, vacaciones...y no se sienten homenajeados.

Es así que quienes cumplen años entre el 22 de diciembre y el 20 de enero, es decir, los capricornios ya están molestos y decidieron tomar acciones al respecto.

Se creó el Sindicato de Capricornianos, tanto en Facebook como en Instagram, y que ya tiene 88 mil seguidores en la primera red social y casi 5 mil seguidores en la segunda.

En Argentina el dibujante rosarino Javier ‘El Niño’ Rodríguez creó la fanpage de Facebook e Instagram llamado “Sindicato Capricorniano”.

Rodríguez a Telám, esto “empezó siendo un chiste y luego se volvió real, aunque todavía no hemos conseguido la personería jurídica del Ministerio del Trabajo. Pero sí tenemos una página de Facebook y una cuenta de Instagram que, hoy en día, es casi más importante que la personería”.

El argentino dijo que “Jesucristo sea el capricorniano más famoso del mundo no es excusa para confundir el regalo de Navidad con el de nuestros cumpleaños. Por eso la exigencia de dos regalos”.