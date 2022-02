Padre de joven desaparecida en Ecuador dispara contra TVN por entrevista: “Metieron la pata con tutti”

La tarde de este miércoles, el padre de Vania Morales -la joven chilena que desapareció hace días junto a su hijo en Ecuador- habló con los medios de comunicación tras reunirse con la PDI.

Guillermo Morales, el padre la joven, se refirió a la entrevista que dio su hija a TVN, en donde ella señala que estaba bien con su pareja y que solo tuvo un problema con ella y que ya fue solucionado.

En esa línea, el hombre aseguró “seguir con dudas” respecto al estado de su hija y aseguró que la entrevista emitida por TVN, perjudicó una investigación en curso comandada por la PDI.

“TVN metió la pata con tutti, no tiene perdón de Dios, por el dolor mío, de la familia. No puede hacer eso, me clavó a mí y a mi familia un puñal. No puedes hacer eso y arrancarte con los tarros. Pídanme la autorización, a la familia, sientan el dolor, empaticen. Es un error garrafal, no solo para mí o para mi familia, sino para la investigación (...) Si quieres ganar rating, perfecto, pero no juegues con lo que sentimos nosotros”, aseguró.

Morales aseguró que aún no ha tenido ningún tipo de comunicación con tu hija y asegura que tras verla en la entrevista, ella “no está bien”.

“Hasta el momento, no hemos tenido comunicación. Nosotros seguimos con la misma duda, el mismo temor (...) Ella no está bien, al menos lo que vi en televisión, al contrario, me despierta más dudas, más desesperación. No es ella (...) no es la persona que yo conozco”, aseguró.

Asimismo, el padre negó también que TVN se haya comunicado con la familia por la entrevista y a la vez, sobre la explicación de su hija sobre los moretones apuntando a un consumo de clonazepam y comportamiento violento por su parte, desmintió que ella lo consuma.