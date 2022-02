Y cayó: detienen a sujeto que acosó por meses a alcaldesa de Quinta Normal

A fines del año pasado, Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, debió recurrir a la Justicia por culpa de un sujeto que previo a su elección como edil de la comuna comenzó a acosarla y hostigarla al punto de publicar videos desde la salida de su residencia en la comuna.

Delfino inició su calvario con su acosador en marzo del 2021 durante su campaña electoral, cuando en una actividad en terreno conoció al tipo, quien luego de aquel encuentro empezó a mandarle una seguidilla de WhatsApp, primero con la excusa de resolver variados temas de ayuda social, como el pago de pensión alimenticia, retiro del 10% de los fondos de pensiones o en la forma de obtener el ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE).

De esta forma, el subprefecto Luis Orellana, jefe de la Brigada del Cibercrimen Metropolitano, confirmó este martes la detención del sujeto, un hombre de 42 años.

El efectivo explicó que se logró identificar al sujeto gracias a la investigación en conjunto con la Fiscalía Centro Norte.

“Ayer se produjo la detención, un hombre mayor de edad de 42 años, sin oficio ni actividad conocida, con antecedentes policiales de hurto y tráfico de drogas, además mantenía una orden vigente de robo con intimidación ”, precisó Orellana.

Además, se le incautó el equipo telefónico, del cual mandaba los correos electrónicos a la alcaldesa.

El drama de Delfino

Alcaldesa de Quinta Normal denunció ser víctima de acoso y hostigamiento. Fuente: CHV Noticias.

“Él llegó porque publicaron en un grupo de vecinos que si necesitaban ayuda nos contactaran por interno, entonces nos repartimos las personas y me tocó él. Lo ayudé y todo bien, pero desde ahí me siguió hablando, eran puras cosas triviales como consultas por el IFE. Eran mensajes solamente por WhatsApp porque nunca hablamos por teléfono y no lo conozco”, relató en su momento la edil.

Si bien los mensajes se multiplicaron, Delfino no le tomó el peso al caso, el cual comenzó a preocuparle una vez que el acosador comenzó a llamarla por celular y a visitarla a la Municipalidad una vez que ganó las elecciones en mayo del 2021.

“Fue el primer arranque de algo raro. Me mandó un mensaje de audio que era apasionado. Me decía que estaba en un colegio y que yo iba ganando en las votaciones. La verdad no era tan terrible, pero me hablaba como si fuera alguien súper cercano o un amigo”, explicó.

El acoso y hostigamiento del hombre empezó a escalar hasta llegar al punto en que de frentón la invitó a salir e incluso a viajar juntos a París o Madrid. Fue en ese punto que Delfino decidió bloquear sus mensajes, lo cual no detuvo al sujeto, quien le mandó mensajes desde otros celulares y pasó a las llamadas telefónicas, las cuales realizaba a horas insólitas y en cantidades abultadas.

Pese a los intentos de la alcaldesa por frenar el acoso del sujeto, éste siguió con su hostigamiento, esta vez a través de la madre de Delfino y la concejala Yohanna Cáceres, a quienes llamaba para preguntarles los motivos que tenía la edil para no contestar sus llamadas ni mensajes.