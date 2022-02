“Para la próxima vamos juntas”: la invitación de Defensora de la Niñez a Izkia tras polémica de “Casa Costanera Gate”

Izkia Siches fue fuertemente criticada por ir de compras al mall Casa Costanera de la comuna de Vitacura, acusándola de inconsecuente.

Durante la tarde la futura ministra del Interior entregó su explicación en Instagram, en donde precisó que fue a comprarse ropa para dos matrimonios, para su hija y que la gente se debe acostumbrar a verla en los centros comerciales, en la calle, etc.

Ante la polémica la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, le hizo una aplaudida invitación por redes sociales.

“Oye @izkia para la próxima vamos juntas, incluimos VS 😎😈 abrazo querida😘!”, ante lo cual Siches contestó: “Te llevaré de guardaespaldas”.

La explicación de Izkia Siches

“En las próximas semanas tengo dos matrimonios y estoy muy entusiasmada, pero después de mi embarazo, mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales, o no me entran, o no me siento cómoda”, inició Siches.

“Por eso en mis últimos días de vacaciones y aprovechando que alguien me puede cuidar a la bendición, me fui de shopping en búsqueda de unos vestidos para mí y para #BabyKhala”, añadió la expresidenta del Colmed.

“Por la pandemia no he ido mucho al Mall, para evitar las aglomeraciones y además, porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda, pero ahora, eso es más flexible”, continuó la futura ministra.

Siches explicó que necesitaba un vestido de fiesta y en vez de ir al Mall Plaza Egaña, recinto que aseguró frecuentar, decidió ir a Casa Costanera.

“En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente. Me levanté tempranito, y me fui a Casa Costanera, jamás imaginé que eso terminaría en una polémica. Me pareció una buena idea, ya que es abierto, tiene varias tiendas que podían tener vestidos, tiene tiendas de wawas y un H&M que está casi vacío”, relató la futura secretaria de Estado.

Asimismo, Izkia aseguró que con su nuevo cuerpo “necesito probarme la ropa antes de comprarla, todavía no logro achuntarle a mis tallas y cuando compro por Internet no he tenido buenas experiencias”.

“Próximamente, seré ministra del Interior, pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que vean en el Mall, en el súper o en la calle para que se vayan acostumbrando”, decretó.