Ximena Schott rompe el silencio: dice que mujer que estaba en playa Metri le lanzó cerveza y le hizo una llave

Hace un par de días se volvió viral un enfrentamiento entre dos mujeres en playa Metri, al sur de Puerto Montt. Una turista siendo expulsada con el argumento de la propiedad privada y además con la amenazada del uso de un arma.

Todos los dardos de inmediato fueron a dar contra Ximena Schott, la mujer que expulsó a la joven del lugar y que, hasta hoy, había guardado silencio.

“He sido víctima de una brutal agresión de los medios, de las redes sociales sin saber lo que realmente pasó, lo que el video muestra es un lado de los hechos acontecidos”, comenzó a decir en “Tu día” de Canal 13.

“Ella aparece en el patio de mi casa, a metros de mi casa, no donde ella dice, salgo y le pregunto que necesita y me dice que se va a bañar en la playa y yo le digo entonces que baje a la playa y me dice de una forma bastante agresiva que no”, para luego entrarse a su hogar.

“Soy dudoca, sé defenderme”, me dijo la mujer, por lo que “la vi tan decidida y descontrolada, qué más da”, dijo.

Schott salió de su casa durante la tarde y cerca de las 19.30 horas, llega nuevamente a su hogar junto a su hija cuando ve a la misma Fernanda Nieto en el patio de su casa, quien al verla se esconde detrás de una pared.

“Su actitud era muy extraña, le digo ya paremos esto (...) ella estaba con un vestido de baño, abajo un traje de baño y una cerveza en la mano y las zapatillas, el resto de sus cosas las dejó en el roquerío”, agregó.

“Me lanzó en la cara el contenido de la lata de cerveza, que debería tener otra cosa porque yo perdí la visión un rato y trata de cortarme el rostro con la lata”, puntualizó Schott.

Además, Ximena asegura que la joven le hizo una “llave” y “yo me ahogaba”. Además, posteriormente, la golpeó por la espalda.

“Yo llamé a Carabineros posteriormente”, agregó, negando que tuviera un arma, y que le dijo esto a la joven para asustarla.

El enfrentamiento

En el video se ve el enfrentamiento entre las mujeres y a medida que va pasando el video, la situación se va poniendo más tensa, y luego va cambiando su versión, pasando de que el sitio es “un lugar de conservación” a ser “una propiedad privada”.

“No estás en un lugar público (...) tú no puedes estar acá”, se escucha decir a Schott, quien comienza a tomar las cosas de la joven para hacer que se vaya del lugar.

La denunciante le insiste que en Chile no hay playas privadas, sin embargo, la mujer hace caso omiso y sigue subiendo el nivel de agresividad.

“Me estás agrediendo en mi propiedad (...) dentro de una propiedad privada (...) Sal de aquí (...) Me estás agrediendo en mi casa”, insistió.

Sin embargo, el video llega a un momento álgido luego que la mujer amenazara con armas a la joven, diciéndole que “no había otra forma” de que ella se fuera del sitio.

“Te voy a sacar con arma, porque no se puede de otra forma”, señaló, para que luego, la mujer se retire del lugar.