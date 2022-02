Las más duras acusaciones de la mujer que echó a joven de playa en Puerto Montt: “Pude haber muerto”

Ximena Schott se hizo conocida luego de que se viralizara un video en el que echa de un roquerío a una joven que pasaba el lugar en playa Metri, al sur de Puerto Montt.

La mujer argumentaba que Fernanda Nieto estaba en su propiedad y que el sector era una reserva universitaria y al final del video, se ve un enfrentamiento entre las dos, donde Schott le intentó quitar el celular a la turista.

Y por días guardó silencio, el que rompió este lunes en el programa “Tu Día” en Canal 13.

Acá te dejamos las principales frases de su testimonio:

- “Ella aparece en el patio de mi casa, a metros de mi casa, no donde ella dice, salgo y le pregunto que necesita y me dice que se va a bañar en la playa y yo le digo entonces que baje a la playa y me dice de una forma bastante agresiva que no”.

- “Me lanzó en la cara el contenido de la lata de cerveza, que debería tener otra cosa porque yo perdí la visión un rato y trata de cortarme el rostro con la lata”

- “Empieza a tratar de cortarme el rostro, la lata de cerveza la tenía preparada de forma cortante. Yo me defiendo, con las manos, trataba de sujetarle las manos, me hirió completamente los dedos de la mano izquierda”.

- “Me golpea en la espalda contundentemente, no sé si fue con el puño, pero me lesiona todo el sector del hombro y la clavícula (...) yo pude haber muerto efectivamente en el roquerío”.

El enfrentamiento

En el video se ve el enfrentamiento entre las mujeres y a medida que va pasando el video, la situación se va poniendo más tensa, y luego va cambiando su versión, pasando de que el sitio es “un lugar de conservación” a ser “una propiedad privada”.

“No estás en un lugar público (...) tú no puedes estar acá”, se escucha decir a Schott, quien comienza a tomar las cosas de la joven para hacer que se vaya del lugar.

La denunciante le insiste que en Chile no hay playas privadas, sin embargo, la mujer hace caso omiso y sigue subiendo el nivel de agresividad.

“Me estás agrediendo en mi propiedad (...) dentro de una propiedad privada (...) Sal de aquí (...) Me estás agrediendo en mi casa”, insistió.

Sin embargo, el video llega a un momento álgido luego que la mujer amenazara con armas a la joven, diciéndole que “no había otra forma” de que ella se fuera del sitio.

“Te voy a sacar con arma, porque no se puede de otra forma”, señaló, para que luego, la mujer se retire del lugar.