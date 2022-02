“Aún estamos en Ucrania”: chileno desmiente a Sebastián Piñera sobre familias en Polonia

El chileno, Carlos Mena, se encuentra en estos momentos en Ucrania intentando salir del país con destino a Polonia, donde podrá recibir ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, aún no logran pasar las fronteras del lugar, lo cual desmiente los dichos de Sebastián Piñera emitidos hoy.

“Lo que me gustaría decir es que aún estamos en el lado ucraniano, no es correcto. Aún estamos en Ucrania (…) Ya he mandado pruebas, hay un cuello de botella en la frontera que ha durado todo el día, aún no estamos en Polonia y hay incertidumbre de cuándo será así”, explicó en la conversación con Radio Biobío.

Recordemos que durante este viernes, el Presidente Piñera realizó un punto de prensa para dar a conocer que cinco familias chilenas se encontraban a salvo del conflicto bélico tras cruzar la frontera hacia Polonia.

Supuestamente, desde Cancillería están gestionando la salida de los 50 chilenos que se encuentran en el territorio “de riesgo”, con sus respectivas familias y según el jefe de estado ya “tomamos contacto con la inmensa mayoría de ellos”.

Sin embargo, Carlos Mena enfatizó que aún se encuentran a la espera para poder abandonar la zona de guerra. “Se supone que al llegar, desde la embajada van a coordinar un albergue, y de ahí cada familia verá si vuelve a Chile o no (…) Estoy en ucrania junto a un gran número de personas, estamos en incertidumbre, estamos sin movernos desde hace horas. Estamos en Radyvyliv”.