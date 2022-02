Víctima de encerrona que se transformó en viral por audaz maniobra: “Tal vez no fue lo más clever, pero fue lo que me nació”

Todo un viral se convirtió una encerrona realizada pasada la medianoche del sábado 26 de febrero, cuando un conductor se dirigía por Vespucio hacia el oriente, y fue interceptado en la salida 7B hacia Colina, por un vehículo.

En el registro de la propia víctima se ve cómo antes de entrar a Los Libertadores, un vehículo Nissan Qashqai, sin patente, lo adelanta y comienza a tomar la curva, para luego metros adelante, detenerse, abrir sus puertas, dando paso a las amenazas de los delincuentes.

Se bajan cuatro sujetos con armas de fuego para intimidar al conductor, quien contaba con distancia considerable, para poder acelerar a toda velocidad y lograr huir por un costado.

La versión de la víctima

En conversación con Publimetro, el conductor -del cual no revelaremos su identidad- indicó que sospechó que algo no estaba bien cuando el vehículo sin patente lo adelantó, incluso pensando en seguir de largo, lo que finalmente no hizo.

La víctima asegura que es importante tener conversado lo que se haría en caso de ser víctima de un delito como éste, aunque precisa que “cuando los vi poner el neutro, podría haberme bajado y correr para que se llevaran el auto y listo, o lo que hice yo que tal vez no fue lo mas clever pero fue lo que me nació”.

Es así que entrega recomendaciones a los conductores: “Hay que poner ojo al andar detrás de un auto sin patente o con patente cubierta y cuidar el espacio con el auto de adelante”.

En esta zona donde intersectan las comunas de Huechuraba, Independencia, Quilicura y Colina se producen encerronas de forma permanente, ya sea hacia el oriente o al poniente.