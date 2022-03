La nueva amenaza de Rusia: dejar caer la Estación Espacial Internacional sobre Estados Unidos o Europa

Así como la han llamado guerra 2.0 por los ciberataques a servidores ucranianos, el tiempo también pasó para que el hombre estuviera más cerca del espacio. Rusia, en medio del conflicto, ha dado una nueva amenaza que puede superar cualquier otro tipo de interés geopolítoco: dejar caer la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) sobre Estados Unidos o Europa.

Tras las sanciones impuestas por EEUU y la Unión Europea por la invasión a Ucrania, una lista negra del gobierno del presidente Joe Biden que prohíbe negociar con todas las compañías del complejo aeroespacial ruso, desde Moscú suspendieron la colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA).

Aunque parece improbable que Rusia deje caer la ISS sobre sus enemigos, lo segundo ya es una realidad, con la orden a 87 técnicos rusos de retirarse del espaciopuerto de Kurú.

Dmitry Rogozin, el administrador de la agencia espacial rusa Roscosmos desde 2018, compartió un hilo de tuits en los que detalló la amenaza: “Si los EEUU bloquean la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la Estación Espacial Internaciona de una órbita incontrolada y de que caiga en los Estados Unidos o... ¿Europa?”.

“También existe la posibilidad de que una estructura de 500 toneladas caiga sobre la India y China. ¿Queréis amenazarlos con tal perspectiva? La ISS no sobrevuela Rusia, por lo tanto, todos los riesgos son vuestros. ¿Estáis listos para ello?”, insisitó Rogozin.

Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай. Вы хотите им угрожать такой перспективой? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши. А вы к ним готовы?

Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни — РОГОЗИН (@Rogozin) February 24, 2022

Sin lazos con la ESA

El Correo citó la respuesta oficial de la ESA en un informe tras la ruptura de sus relaciones con Roscosmos, lamentando las víctimas humanas y las trágicas consecuencias de la guerra en Ucrania.

La ESA afirma que está “dando prioridad absoluta a la toma de decisiones adecuadas, no solo por el bien de nuestro personal implicado en los programas, sino también con pleno respeto de nuestros valores europeos”.

“Estamos aplicando plenamente las sanciones impuestas a Rusia por sus países miembros y evaluando las consecuencias en los programas en los que coopera con Roscosmos. Alineamos nuestras decisiones con las de nuestros Estados miembros en estrecha coordinación con los socios industriales e internacionales”.

La Agencia Espacial Europea agregó que, a partir de ahora, evaluará para cada carga útil institucional europea el cohete adecuado, basándose en los sistemas de lanzamiento actualmente en funcionamiento y en los próximos lanzadores Vega C y Ariane 6.

También considera improbable el lanzamieno hacia Marte del todoterreno europeo Rosalind Franklin en septiembre desde Baikonur, dentro del programa ExoMars 2022.

ISS (Unsplash)

Reacción sobre la ISS

Un portavoz de la NASA fue consultado por CNN sobre las amenazas de Rogozin, e indicó: “La agencia sigue trabajando con todos sus socios internacionales, incluida la Corporación Espacial Estatal Roscosmos, para que las operaciones de la ISS sigan siendo seguras”.

“El segmento ruso de la Estación no puede funcionar sin la electricidad del lado estadounidense, y el lado estadounidense no puede funcionar sin los sistemas de propulsión que están en el lado ruso. Así que no se puede hacer un divorcio amistoso. No se puede hacer un desacoplamiento consciente”.

Actualmente, a bordo de la ISS se encuentran cuatro astronautas estadounidenses, dos rusos y otro de origen europeo, y lo mejor para la misión es mantenerse en paz.