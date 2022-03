María Música quedó chica: los otros “lanzamientos” de líquidos y objetos a políticos

Una mujer le lanzó agua al Presidente Sebastián Piñera, en medio de una actividad al interior de La Moneda, siendo posteriormente detenida.

El hecho hace de inmediato traer al recuerdo otros episodios de políticos víctima de la ira de la población, como es el caso de la ya fallecida exministra de Educación, Mónica Jiménez.

Corría el 2008 cuando María Música Sepúlveda, le arrojó un jarro de agua a Jiménez, en una actividad en el Liceo Darío Salas.

Gobierno conmemora acciones de combate contra el Covid 19 Santiago, 3 de marzo de 2022. El Presidente Sebastian Pinera,es mojado durante un agradecimiento a la sociedad civil por sus acciones en el combate contra la pandemia de COVID-19 a dos a–os de la deteccion del primer caso en Chile.

Funa a Boric

El ahora Presidente electo Gabriel Boric fue funado en diciembre de 2019, por un grupo de personas que lo increparon mientras se encontraba sentado en una banca del Parque Forestal.

Una mujer le gritó “vendido... vendiste al pueblo”, para luego manifestantes le arrojaran objetos, agua y hasta le botaron el jockey, mientras él permanecía sentado.

Moreira siempre atacado

En septiembre del año pasado el senador UDI, Iván Moreira, fue víctima de un ataque en una actividad por el aniversario número 42 de la comuna de Hualaihué.

Un hombre salió desde el público y se abalanzó contra el parlamentario, lanzándole una botella que contenía restos de orina y fecas, además de propinarle un golpe.

Este no fue el primer acto de violencia contra el senador, ya que en el 2008 también lo agredieron en un local de votación.

Kast golpeado

José Antonio Kast, fue agredido por un grupo de personas en la Universidad Arturo Part (UNAP) de Iquique en el año 2018.

El ex diputado llegó hasta el lugar para participar en un conversatorio. Sin embargo, una multitud de personas lo increparon y golpearon. “Me sacaron, porque no toleran mis ideas y porque no respetan al que piensa diferente”, señaló Kast.

Mientras se desempeñó como candidato presidencial, Kast y su equipo fue agredido en la comuna de Lo Espejo, y en actividades en Rancagua y San Bernardo.