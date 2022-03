Rojas Vade: “Presentaré mi renuncia a la CC una vez que se publique la ley que me lo permite”

El aún constituyente de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, se refirió a la resolución del Comité de Ética de la instancia, la cual le exige devolver el salario recibido desde septiembre, cuando se marginó de la Convención tras confesar haber mentido sobre su enfermedad.

A través de su cuenta en Instagram, el ex “Lista del Pueblo” señaló que desde un principio él había propuesto devolver las dietas recibidas y no donadas por los días no trabajados, esto como medida reparatoria por su actuar.

“Aclarar que desde un inicio propuse de forma voluntaria al Comité de Ética de la Convención Constitucional, como medida reparatoria, la devolución del 100% de las dietas recibidas y no donadas por los días que no trabajé, porque considero que es lo correcto”, señaló Rojas Vade.

Asimismo, el convencional añadió que “las donaciones que realicé, al ser a causas benéficas sin personalidad jurídica, no fueron reconocidas como válidas”, sin embargo, aseguró mantener su voluntad “de aceptar el acuerdo adoptado según resolución del comité de Ética.

Respecto a su renuncia definitiva de la Convención Constitucional, señaló que será presentada “una vez que se publique la ley que me lo permite”