Habla joven víctima de violación grupal en Coquimbo: “Me arruinaron la vida”

La mujer que fue víctima de una violación grupal en Coquimbo se refirió a lo sucedido en 2017 durante la fiesta de La Pampilla, cuando ella tenía 16 años.

La joven ya había contado la semana pasada a través de las redes sociales lo que había sufrido hace casi 5 años, luego de conocerse un caso de violación grupal en Argentina.

Relató que “cuando llegamos a La Pampilla yo era la única mujer y los sujetos me dijeron que las niñas se bajaron del auto en el que iban. Ahí dije ‘era la única mujer’, me alcancé a tomar una cerveza y les dije si me podían prestar la carpa para dormir y luego irme a mi casa porque era tarde y vivía cerca”.

Agregó que “no pasaron ni dos minutos cuando uno de ellos entra y empieza a preguntarme por qué me dormía y fue ahí que empezó el acoso. En ese momento alguien abrió la carpa y entró otro sujeto y fue ahí donde empezó todo”.

A raíz de esta situación, la mujer presentó ante la justicia una denuncia por abuso sexual y violación. Mientras que la Municipalidad de Coquimbo decidió el fin de semana a desvincular a dos funcionarios, que fueron sindicados como integrantes del grupo agresor.

La víctima volvió a referirse al tema el miércoles, en Canal 13, donde afirmó que los imputados “son un peligro para la sociedad, no deberían andar sueltos”.

[ Familia asegura estar “destrozada” por violación grupal de joven en Coquimbo ]

Manifestó que “lo que yo espero que suceda es que haya prisión preventiva para los sujetos mientras esté la investigación, porque muchas personas más se quedaron calladas por miedo a que la justicia no hiciera nada por ellas”.

La mujer aseguró que “duele profundamente en el alma, pero una no está sola”, añadiendo que habría dos víctimas más de estos sujetos.

La víctima sostuvo que “uno piensa que uno tiene la culpa, pero espero que todo el odio y rabia que tengo a ellos se les multiplique, porque me arruinaron la vida”.

Ante la reciente denuncia por el presunto delito de violación que involucra a dos funcionarios de nuestro municipio, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y no toleraremos hechos tan repudiables.

Estaremos del lado de las víctimas pic.twitter.com/bLIe9sDonx — Municipio Coquimbo (@municoquimbo) March 4, 2022

Familia impactada

“No nos enteramos cuando pasó, es un dolor muy grande, saber lo que estaba pasando ella durante todo este tiempo en su interior, que cinco tipos la abusaron y que ella estuvo en silencio”, relató la madre de la mujer, quien interpuso una denuncia en la Fiscalía.

“Como familia, nuestra prioridad es brindarle apoyo y contención a nuestra hija”, agregó la progenitora, al referirse al hecho que, presuntamente, se registró en la fiesta de La Pampilla de Coquimbo en 2017, cuando la víctima contaba sólo 16 años de edad.

“Es un dolor muy grande para cualquier mamá o papá y todo su entorno”, agregó la madre a radio Biobío. La joven estampó finalmente la denuncia ante el Ministerio Público en compañía de otra mujer que ya había interpuesto una denuncia por hechos similares, presuntamente perpetrado en 2020 por el mismo grupo, en el que se encuentran dos exfuncionarios de la Municipalidad de Coquimbo, los que ya fueron apartados de sus funciones por expresas instrucciones del alcalde Ali Manouchehri.

[ Desvinculan a funcionarios de la Municipalidad de Coquimbo acusados de participar en violación grupal ]