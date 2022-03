Patricia Maldonado pide “funar” a futuro ministro de Agricultura para que renuncie a su cargo por video de violación de morada

Patricia Maldonado hizo un llamado a sus seguidores del programa “Las Indomables”, de su canal Youtube “La Maldito”, a “funar” al futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), luego de conocerse la acusación en su contra por violación de morada “alcoholizado y profiriendo insultos” y el registro que da cuenta del momento en que comete el delito.

En su particular estilo, la mediática criticó con dureza a Valenzuela, a quien trató de “roto”, luego de revisar el video publicado por La Tercera en Twitter y que en cuestión de minutos fue viralizado por cientos de usuarios de la dicha red social.

“Alcoholizado y profiriendo insultos”: la acusación por violación de morada que complica al futuro ministro de Agricultura. Todos los detalles en la nota. 👉 https://t.co/dacmE5Bk3b pic.twitter.com/SI9lD7tJmF — La Tercera Video (@LaTerceraTV) March 9, 2022

“No hay nada más terrible en la vida que cuando tú le entregas poder a un roto. Esto es lo mismo que cuando un flaite se saca el Loto (...) ¿Cuánto le dura? Porque quiere comprarse lo mejor, el roto te tira en cara la plata. Cuando la gente ha tenido plata siempre, nunca dice que tiene plata”, arremetió Maldonado, quien reflexionó respecto de como podría ser la gestión en el ministerio de parte de Valenzuela.

El llamado de Maldonado al futuro ministro de Agricultura

“No hay nada más espantoso en la vida que cuando un roto tiene poder, y lo hace sentir con iguales a él, nunca con gente de arriba porque sabe que le va a salir el tiro por la culata”, afirmó.

Es por ello que la expanelista del “Mucho Gusto” Mega hizo su llamado a funar al futuro jefe de cartera, de manera que no logre asumir en su cargo ministerial.

“A ese roto hay que cagarlo. A este roto hay que funbarlo, hay que darle duro. Ese roto no puede ser ministro, no tiene derecho a eso por la forma en que trató a una persona indefensa (...) no merece el cargo. Ojalá no pueda asumir, y si tiene huevos debería decir ‘señor Presidente, yo no voy a asumir’ y que lo tengan para el café, para barrer la sala o para que la limpie. hay que darle duro”, finalizó.