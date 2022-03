“Es que Constanza...”: la insistente pregunta de Cony Santa María a Camila Vallejo sobre Felipe Berríos

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, estuvo invitada en el último capítulo de Estado Nacional.

La ministra fue entrevistada por Constanza Santa María, en donde uno de los temas abordados fue el supuesto nombramiento del sacerdote jesuita Felipe Berríos como Coordinador Nacional de Campamentos.

El hecho fue dado a conocer a través de una carta enviada por el provincial de la congregación, Gabriel Roblero.

Sin embargo, el Gobierno posteriormente desmintió que Berríos tome dicho cargo.

La entrevista a Vallejo

“No hay ningún cargo, ni responsabilidad de Felipe Berríos, en materia de campamentos, de vivienda o de ningún otra responsabilidad de Gobierno”, le señaló al respecto Vallejo a Santa María.

Tras esto, la periodista leyó la mencionada carta, indicando que “¿entonces no le pidieron a Felipe Berríos que asumiera un cargo en el Ministerio de Vivienda?”.

“No me puedo hacer cargo de esa declaración. Insisto, volvemos a repetir, lo dijo el Presidente, lo dijo el ministro de Vivienda y lo reitero: no hay ningún cargo establecido para Felipe Berríos en el Gobierno”.

“¿No es que se hayan arrepentido después de la críticas que aparecieron?”

“No, en lo absoluto. Puede haber una confusión, todo el respeto a los jesuitas, pero eso no ha estado contemplado, no tiene ningún cargo y eso lo dejamos claro y no ha tenido, no ha sido una solicitud del Presidente, no ha sido una solicitud del ministro, ni nada por el estilo”, remarcó la vocera de Gobierno.

“Porque lo contradictorio, o los que habían criticado este supuesto nombramiento o invitación, dicen que es contradictorio criticar a una iglesia por ser encubridora y por abusos religiosos y al mismo tiempo nombrar a un sacerdote que pertenece también a una orden como los jesuitas, que también han reconocido 64 casos de abusos y entre ellos el de Renato Poblete. ¿Usted comparte esa crítica”, indicó Santa María.

“Yo creo que hay que atender eso. Totalmente, totalmente de acuerdo”, señaló Vallejo.

Tras esto, la periodista insistió en el tema. “¿Descarta o niega que la decisión se haya echado para atrás de alguna manera a raíz de estas críticas?”, apuntó.

La pregunta generó las risas de la ministra. “Es que Constanza, voy a ser majadera en esto, no se le ha pedido ningún cargo. No le hemos pedido ningún cargo y hemos sido majadero en eso. No sé si valga la pena repetir ya, pero no”, manifestó.

“Clarísimo”, afirmó finalmente la periodista.

