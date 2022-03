Templo votivo de Maipú suspende temporalmente campanadas por niños TEA

Este fin de semana se conoció la preocupación de un grupo de madres y padres, cuyos hijos con TEA se ven perjudicados con las campanadas del Templo Votivo de Maipú.

Una de las madres, Ana María Rodríguez manifestó en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, que “vengo del Templo y me dijeron que las campanas estaban pregrabadas computacionalmente y que no se pueden eliminar, que mande un correo para ver que solución me dan. Son 45 niños en el colegio O’Higgins de Maipú que sufren con las campanadas del Templo, se escuchan cada una hora”.

Desde la agrupación AdolescenTEA Maipú, aseguraron que “si bien el tema de las campanas es horrible para nuestros niños, nuestros jóvenes toleran mejor los sonidos, ya que es un proceso de maduración. Algunas mamás, en los colegios también solicitamos que no se toque el timbre, que es mejor la Campana, ya que el sonido del timbre es más agudo.

La respuesta del Templo

A través de un comunicado, la administración del Templo Votivo de Maipú, precisó que las campanadas cada una hora quedan suspendidas temporalmente.

José Luis Alarcón Orellana, administrador del recinto, aseguró que “nosotros nunca estuvimos enterados de lo que ocurría respecto a lo del campanario, si hubieses tenido conocimiento habríamos tomando la decisión antes”.

Las campanadas