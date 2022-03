Clínica Las Condes pierde juicio contra enfermera y debe pagar millonaria indemnización por despido injustificado

Una indemnización de más de 20 millones de pesos deberá pagar Clínica Las Condes a una enfermera, tras la demanda que realizó por despido injustificado.

Carolina Maragaño, profesional a cargo del Centro del Cáncer María Luisa Solari Falabella de CLC, fue desvinculada por negarse a abrir más camas, puesto que no contaba con los recursos médicos ni profesionales para prestar las atenciones de manera adecuada, lo que generó que la despidieran “por necesidades de la empresa”.

Ante esto, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago decretó el millonario pago a la profesional, correspondiente a una indemnización por $14.594.430, el recargo del 30% ($5.108.050) y la devolución del descuento hecho por concepto de seguro cesantía de $3.556.905.

“No resulta lógico que a la denunciante ejerciendo un cargo importancia como Enfermera Coordinadora de su Unidad en la CLC, ascendida pocos meses antes, con una evaluación que superó con creces lo esperado por su jefatura en cuanto a sus gestión, al negarse a los requerimientos de la clínica para abrir más camas sin que el personal que tenía a cargo fuera suficiente para atender las necesidades conforme la complejidad del tipo de pacientes, fuera despedida por la causal de necesidades de la empresa”, fundamentó la jueza Andrea Ilagaray.

Además, agregó que “El despido de la actora se adoptó como una medida en su contra a consecuencia de todos las gestiones y actos por medio del cual expresó las necesidades y consecuencias para la unidad, sus enfermeros, Tens, y demás funcionarios, además de la deficiente atención a pacientes de alta complejidad, conculcando evidentemente su libertad de expresión, derecho constitucionalmente garantizado” , sentenció.