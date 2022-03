Marcela Cubillos enciende las redes con crítica a Presidente Boric: “¿Está de adorno?”

El diputado del Partido Republicano Cristián Araya, publicó una fotografía del Presidente Gabriel Boric, con un ácido comentario, el que fue tomado por Marcela Cubillos, cuyo mensaje fue aún más crítico.

El parlamentario mostraba el Mandatario saludando en La Moneda y colocó el siguiente mensaje: “Ayer el Presidente, camisa afuera y libro en mano, se asoma en La Moneda para saludar y volver al sillón para seguir leyendo. Que desfachatez!”

La convencional de Vamos Chile, Marcela Cubillos citó el tuit y escribió: “¿Está de adorno?”.

El comentario de la convencional inmediato hizo surgir reacciones, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: “Vergonzoso comentario e ignorante de Marcela Cubillos. Otro intento de instalar ideas ridículas. O sea que por ser presidente ya no se puede leer. Tampoco hay tiempo de descanso ni almorzar parece”; “Marcela, un poco de pudor!! Los únicos que están de adorno son ustedes en la CC. No han hecho nada más que entorpecer y mentir. Eso, por lo demás, no le gusta a Diosito. Te recuerdo que es pecado ;)”.

Cubillos: “Boric no tiene poder ni liderazgo para moderar la Convención”

“Boric no tiene poder ni liderazgo para moderar la Convención, con la dispersión interna que existe. Tendría que renunciar a su trayectoria y a las expectativas refundacionales generadas sobre este proceso. Sus convencionales son los que están tirando la carreta hacia lo radical, refundacional”, manifestó Cubillos en entrevista con El Mercurio.

“Muchas veces, la izquierda se pone de acuerdo en rechazar en el pleno para corregir algo de redacción y vuelve igualmente extremo, con una redacción distinta. La coalición de Boric tiene la hegemonía de la Convención, estas son sus convicciones, no tiene sentido seguir pensando que no avanzarán hasta allá”, agregó.

En la misma línea, la exministra sostuvo que “es momento de asumir con realismo que estas son las ideas en las que cree la coalición de Boric. El negacionismo-infantilismo de la derecha es brutal. Se niegan a ver que quienes ganaron el poder en el gobierno y en la Convención piensan radicalmente distinto y están implementando su programa”.