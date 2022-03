Parisi sufrió derrota: Tribunal rechaza petición para rebajar deuda de pensión alimenticia

El excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, demandó a su expareja para que le rebaje la deuda por pensión de alimentos, pero perdió. El Tercer Juzgado de Familia de Santiago rechazó la petición y así, reprogramó la fecha para la audiencia preparatoria en la causa por demanda de pensión alimenticia.

Parisi pidió fijar un pago de $499.833, excusándose en “factores económicos” por no haber cancelado los más de dos millones de pesos que debe por este ítem.

“Si bien tengo claros los gastos y necesidades que debo solventar, debo señalar que mis actuales ingresos no me permiten cubrir las prestaciones a las que me obligué. Debo hacer presente, atendido que mi situación económica cambió ya desde el año 2016, le comuniqué esta situación a la madre de los niños y se acordó solo pagar las colegiaturas de los niños, monto que en la actualidad tampoco tengo los medios para cubrir”, dice en el documento.

[ Parisi demanda a exesposa para que le rebaje deuda de pensión alimenticia: ella tiene “ingresos millonarios” ]

“Atendiendo que el monto acordado como pago en dinero con los reajustes ya casi alcanza los tres millones de pesos y a que los gastos adicionales son extremadamente abultados, sumado a que mis ingresos mensuales alcanzan alrededor de 2.500 dólares americanos, que equivalen hoy a aproximadamente $2.000.000 (dos millones de pesos), no tengo ninguna posibilidad de pagar el monto de pensión, siendo imposible de solventar con mis ingresos actuales”, agrega Parisi en su petición.

El ex arquero de Universidad de Chile tuvo que pedir refuerzos técnicos, porque el auto se detuvo y no partió más.👇https://t.co/AoEehWxg2L — Publimetro (@PublimetroChile) March 18, 2022

Pero un portazo sufrió hoy de acuerdo a lo que informa T13, el tribunal señaló que “visto lo señalado por ambas partes y revisados los antecedentes, no ha lugar a la rebaja provisoria de la pensión de alimentos acordada (...), sin perjuicio de lo que se resuelva en lo sucesivo con más y con mejores antecedentes”.

Así se reprogramó la fecha de la audiencia preparatoria para el 10 de mayo a las 11:45 horas.