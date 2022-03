Presidente de la ANFP Pablo Milad promete “reestructuración total” tras clasificatorias

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol ProfesionaL (ANFP), Pablo Milad no escondió su desazón tras la caída ante el Brasil y reveló que “anímicamente, (el equipo quedó) muy golpeado.

“El grupo estaba bien. Hubo momentos buenos, de agobio, pero después perdimos el balón. Hubo lágrimas de pena, de rabia en el camarín”, señaló en entrevista con La Tercera.

Agregando que “En el fútbol no hay milagros. Deberíamos haber estado más arriba en la tabla. Enredamos puntos con países que no nos pasaba, como Bolivia. Y ganamos puntos que no acostumbramos afuera, que no supimos aprovechar”, señaló Milad ante las escasas opciones que hay de sacar pasajes a la próxima cita planetaria.

Reestructuración

Ante esto, el otrora dirigente de Curicó Unido anunció que “después de estas Clasificatorias se vendrá una reestructuración total e integral. Esto incluirá lo que son premios, por ejemplo. Tendremos una estructura ordenada que no existe hoy dentro de los estatutos de la Federación”.

En la misma línea, detalló que “se establecerán los premios de los jugadores, las citaciones, los premios en el fútbol formativo, de la Sub 20 a la Sub 23, según la participación y los resultados. Eso quedará fijado para que el día de mañana no aparezca un presidente creativo que nos amarre con pagos a través del tiempo”, señaló.

Pero hay temas preocupantes, agregó. “¿Hace cuánto no llevamos jugadores a Europa? Estamos terminando la Generación Dorada que nos ha dado tantas alegrías”, complementó el ex intendente del Maule. Por otra parte y haciendo frente al delicado momento financiero que atraviesa la ANFP,” finalizó.