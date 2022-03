Atemorizante amenaza de “masacre escolar” llegó a Liceo Benjamín Franklin de Quinta Normal

Una violenta amenaza llegó al Liceo Industrial Benjamín Franklin de la comuna de Quinta Normal, aludiendo a una “masacre escolar”.

“Estén preparados para una masacre escolar para el día lunes 4 de abril”, comienza un video subido a Youtube, que hizo que se suspendieran las clases para esta jornada.

En el video que fue difundido en redes sociales, una voz asegura que “tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quién (...) somos muchos, no intenten salvarse y menos correr, tus pies no se salvarán”.

“Seremos gentiles y no sentirán dolor, no tengan miedo sólo queremos divertirnos”, agrega la voz.

“No se crean inmortales, sabemos sus nombres y rasgos faciales, no somos una mafia, somos una familia y nadie toca a mi familia”, precisa el audio.

El establecimiento realizó ya la denuncia en la PDI, por lo que se iniciará una investigación.