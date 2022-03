Doctora Cordero por Nicolás Zepeda: “A mí no me vengan con cuentos, yo estoy segura que él mató a esa chica japonesa”

El juicio de Nicolás Zepeda en Francia, por la desaparición de su novia Narumi Kurosaki, tiene a varios medios pendientes. Se han conocido nuevos antecedentes, además de la declaración del chileno.

En su cuenta de Instagram, la diputada y psiquiatra, María Luisa Cordero, analizó la personalidad del joven, y las declaraciones las recoge La Cuarta.

Nicolás Zepeda. Aton

“Él tiene un trastorno de la personalidad con hartos elementos para describir”, dijo, agregando que “en primer lugar, tiene una inteligencia bastante buena, casi superior diría yo. Muy buenas notas, pero él no ha terminado ninguna carrera. De hecho, su padre no tiene una buena relación con este hijo porque ha estudiado muchas carreras y como que no las termina”, explicó.

”Por otro lado, tiene rasgos obsesivos. Sus compañeros lo definían como una persona muy ordenada, muy detallista, muy dedicada”, precisó.

“Y el lado oscuro de Zepeda es que es arrogante, un tipo con la vulnerabilidad a la crítica brutal, o a que no le hagan el gusto. Un tipo narciso en extremo, súper desconfiando y paranoico” , detalló.

“A mí no me vengan con cuentos, yo estoy segura que él mató a esa chica japonesa”, sentenció.