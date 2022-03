Familia de Nibaldo Villegas insiste en sus críticas por opción de Johanna Hernández de cobrar seguro de vida de su víctima

La noticia entregada este martes, respecto de la asesoría que Johanna Hernández, condenada por el asesinato de Nibaldo Villegas, recibió de una empresa para poder cobrar un seguro de vida contratado por su víctima fue ampliamente criticada por el hermano del profesor.

“Esta situación nos supera”, relató un hermano del asesinado profesor👇https://t.co/uxMOjMqjik — Publimetro (@PublimetroChile) March 29, 2022

Leandro Villegas fue entrevistado esta mañana en “Buenos días a todos”, de TVN, donde expuso su malestar y la revictimización que todo el entorno familiar de su hermano ha sufrido luego de conocer los tramites que estaría realizando Hernández para hacerse de los fondos del seguro de Nibaldo.

Esto que pasó ahora último me inquieta bastante. Todos pensábamos que cuando se condenaba a una persona, por este tipo de delito, queda todo automáticamente bloqueado. Lamentablemente no es así. — Leandro Villegas

La indignación de la familia de Nibaldo Villegas

“Nosotros tratamos de mantener nuestras vidas, con el dolor de mi hermano. Tratamos de recordarlo con alegría, pero hay cosas como estas que nos hacen volver atrás, vemos falencias del sistema y eso es complicado”, señaló el hermano del profesor asesinado.

“A nosotros nadie nos protege y ella está protegida. No le falta alimento, no le falta el abrigo, no le falta nada”, expuso Leandro, quien se lamentó por lo que a su juicio es una falla del sistema judicial chileno.

“Nosotros pensamos que al terminar el juicio, íbamos a estar descansando, viviendo la pena de nuestro hermano, pero no es así. Una persona que está tranquila en la cárcel es la asesina, los dos asesinos. Nosotros tenemos que continuar nuestras vidas, cuidando a nuestros familiares, trabajando, aportándole al país, y al final vemos que los beneficios son para los delincuentes. Eso es lo que uno no entiende, da rabia”, afirmó.

“Esto que pasó ahora último me inquieta bastante. Todos pensábamos que cuando se condenaba a una persona, por este tipo de delito, queda todo automáticamente bloqueado. Lamentablemente no es así. ¡Cómo es posible que estemos con leyes que fueron creadas en 1925! ¡Cómo es que no se han actualizado las leyes!”, finalizó.