Ya es el colmo: niño de 9 años se desmayó tras recibir patada en la cabeza de compañero de 8 básico

Un nuevo caso de maltrato escolar quedó al descubierto este miércoles en el matinal “Mucho Gusto”, donde el padre de un niño de 4° básico, relató la brutal agresión que sufrió su hijo.

El niño de 9 años fue golpeado por parte de alumnos de 8° básico, casi cuatro años mayores, debido a que el menor defendió a uno de sus amigos que estaba siendo víctima de bullying.

“Debido a la violencia de la patada él quedó desmayado y comenzó a convulsionar, nunca le había pasado, es un niño sano. Eso llamó la atención, convulsionó por tres minutos, lo que el neurólogo comentó que era mucho tiempo, explicó la madre del menor.

Agregó además que “en el recreo él vio que estaban ahorcando a otro niño, entonces fue a empujar al agresor y el agresor se volvió hacia él. Ahí están las consecuencias”.

Luego de que el niño empujara al alumno de 8° básico, este le golpeó el rostro, dejándolo en el piso. Ahí comienza a darle patadas en el cuerpo y la cabeza, siendo esta última la que provocó que se desmayara y empezara a convulsionar, botando espuma desde su boca.

“Yo no sabía la edad del niño (que lo atacó), pero cuando me enteré quedé con sentimientos encontrados (...) yo dije este niño debe tener problemas en su casa, debe estar teniendo problemas con su familia, con sus padres, debe estar viendo cosas que no son aptas para un niño y se va a desquitar al colegio”, dijo el padre del pequeño.

