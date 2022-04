“Si lo hiciera un hijo mío...”: Marcela Vacarezza furia por piñata con cara de un convencional en fiesta de la hija de Atria

El video viralizado este fin de semana por Antonia Atria, la hija del abogado y convencional Fernando Atria, de su celebración de cumpleaños con una piñata del convencional Renato Garín provocó una polémica de la que el padre de la estudiante de sociología tuvo que salir a pedir disculpas en su cuenta de Twitter.

Si bien el abogado aseguró en sus disculpas a Garín que la broma de su hija y las demás participantes de la celebración, en la cual se encontraba además la subsecretaria de RR.EE. Ximena Fuentes, era “de mal gusto”, las críticas y defensas hacia el convencional izquierdista se multiplicaron por redes sociales y, como era de suponer, llegaron hasta variadas figuras públicas.

Los dichos que desataron la furia de Marcela Vacarezza

Como la del sociólogo y analista político, Alfredo Joignant, quien acusó a Garín de armar una “polémica” de la “peor especie”.

“Me van a perdonar, pero esta polémica que armó Renato Garín sobre un cumpleaños que tuvo lugar en casa de Fernando Atria es de la peor especie: es irrelevante. Uno puede tener diferencias con Fernando (y las tengo), pero ¿culparlo por una tontera que hizo su hija? (pidió disculpas)”, publicó en su cuenta de Twitter el profesor titular de ciencia política de la Universidad Diego Portales, quien exculpó de cualquier responsabilidad al padre de la joven estudiante que el año pasado estuvo en el centro de la polémica por aparecer en la nómina de honorarios de la convencional Giovanna Roa, por una asesoría que alcanzaba al millón de pesos.

Me van a perdonar, pero esta polémica que armó Renato Garín sobre un cumpleaños que tuvo lugar en casa de @fernando_atria es de la peor especie: es irrelevante. Uno puede tener diferencias con Fernando (y las tengo), pero culparlo por una tontera que hizo su hija? (pidió excusas) — Alfredo Joignant (@JoignantAlfredo) April 4, 2022

Su defensa hacia Atria provocó variados comentarios. Tanto a favor como en contra, y en estos últimos, el de la figura televisiva Marcela Vacarezza resultó ser el de mayor impacto entre los usuarios de Twitter.

Y es que la reflexión de Joginant no le pareció para nada correcta a la expanelista del “Buenos dias a todos”, quien bien entrada la noche, a eso de las 3:14 horas chilenas, le respondió con dos duros tuiteos al sociólogo, a quien denostó por no tener una postura más general respecto de lo que ella catalogó como “bullying” de parte de la hija del convencional hacia otro constituyente.

“Hay ‘tonteras’ y ‘tonteras’ que tienen harto de trasfondo”, afirmó Vacarezza, quien en su primera publicación apuntó a que “si lo hiciera un hijo mío no lo minimizaría porque no me parece adecuado desde ningún punto de vista”.

Marcela Vacarezza criticó duramente el uso de una piñata con la cara de un convencional en el cumpleaños de la hija de Fernando Atria. Fuente: Twitter.

“Es ‘masacrar’ a alguien y eso no se hace ni se justifica en ‘tontera’. El bullying no es una tontera juvenil”, dijo Vacarezza, quien en el siguiente posteo aseguró que le daba si fuera “Garín a perico de los palotes”, el objeto de las burlas.

“Y me importa un pepino sea Garín o perico de los palotes. Es un acto violento, y el relativizar la violencia nos ha llevado a estar en una sociedad cada vez más dividida, odiosa y poco humana”, finalizó.