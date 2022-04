Futbolista de Audax Italiano Gonzalo Álvarez sufre portonazo en Ñuñoa

El futbolista de Audax Italiano, Gonzalo Álvarez, fue víctima del robo de su vehículo BMW en la comuna de Ñuñoa, a través del método del portonazo.

Álvarez fue a dejar a un amigo a su casa, cuando fue interceptado por cuatro sujetos que descendieron de otro auto color gris.

“Vine a dejar a mi amigo, al momento en que se está bajando con la puerta abierta, apareció un auto por atrás, no había opción. Venían muy silenciosos y con todo apagado”, relató.

Ante el robo, los afectados huyeron del lugar para evitar algún daño mayor, mientras los antisociales se se dieron a la fuga en dirección al norte, con ambos vehículos.

El deportista agradeció no resultar herido durante el atraco ocurrido pasadas las tres de la madrugada.

“Se me acercaron a mí, tuve la agilidad de poder actuar y arrancar. Uno me siguió en el auto, pero pude esquivarlo y escapar sin problemas. Se veían bastante jóvenes, y -obviamente- mientras más jóvenes más maldadosos son estos tipos. Estoy tranquilo y gracias a Dios no me pasó nada, tampoco puse resistencia, da impotencia que estos tipos tan tontos de mente y de cabeza estén haciendo vandalismo”, añadió.

Por orden de la Fiscalía Oriente, la Brigada de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de la investigación y la búsqueda del vehículo.

