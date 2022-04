Las otras controversias de Izkia Siches: desde disparos en visita a Temucuicui a los “rubios” de Las Condes

Desde que asumió como ministra del Interior, Izkia Siches no ha tenido días tranquilos. Luego de que este miércoles asumiera su error por las acusaciones sobre el regreso completo, de un vuelo con inmigrantes expulsados, durante el gobierno anterior, comienzan a recordarse los otros episodios complejos que ha tenido.

Luego del error, en su cuenta de Twitter retrocedió. “Hoy en la comisión de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados emití información incorrecta. Por esto, en espíritu republicano pido mis más sinceras disculpas a Rodrigo Delgado y su equipo”.

Temucuicui

Sin duda el primero fue su viaje a La Araucanía, donde se reunió con el papá de Camilo Catrillanca, quien la acompañaría a la comunidad de Temucuicui.

Sin embargo, cuando avanzaba la caravana, se escucharon disparos al aire y se vieron letreros con consignas hacia la ministra, que hicieron que todos regresaran y se abortara la misión.

“Con más convicción que nunca reafirmamos nuestro camino. La violencia no nos detendrá”, dijo la ministra tras los hechos.

Esto le costó críticas, hasta de su propio sector, por la falta de medidas para asegurar la seguridad durante la visita.

Wallmapu

Otra polémica se creó cuando utilizó el concepto “Wallmapu”, para referirse al territorio mapuche durante una pauta oficial.

El hecho provocó reacciones de autoridades y miembros de la diplomacia Argentina, entre ellos el exministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, quien sostuvo que: “Le exigimos a nuestro gobierno nacional que sean férreos en el posicionamiento y les aclaren a los chilenos que no existe ningún Wallmapu, existe la provincia del Chubut”.

Por esta razón, la autoridad aclaró que “para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional”.

“Y no es para polarizar a nuestro país, sino más bien buscar aquellos puntos de encuentro, hablarle a nuestros pueblos originarios con mucho respeto”, enfatizó.

Los rubios de Las Condes

En una Agenda Política, de Icare, Izkia criticó al sistema judicial chileno. “Si yo pillo a una persona al lado de un evento, de un crimen, y es en Las Condes, es rubio y tiene un apellido, no pasa nada. Si yo pillo a esa persona en La Pintana, es pobre, me lo llevo detenido; si lo pillo en La Araucanía, me lo llevo detenido, allano su casa y agarro a los niños y violento a toda una comunidad”.