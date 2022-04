Diputada Bello denunció cuenta de Instagram que usa su imagen para promover contenido de adultos

Este fin de semana la diputada María Francisca Bello se encontró con una “desagradable” sorpresa al constatar que una persona desconocida había robado alguna de sus fotografías de redes sociales para abrir una cuenta de Instagram en la cual ofrece contenidos para adultos.

“Durante la mañana llegaron varias personas a contarme que un perfil en Instagram se estaba haciendo pasar por mí y que vendía contenido de adultos”, publicó la parlamentaria en su cuenta oficial de la red social, quien en un extenso comunicado apeló a que este tipo de situaciones es un claro abuso de la privacidad de las personas y un ejemplo de “violencia de género digital”.

Diputada acusa violencia de género digital

Su caso lo llevó hasta la Brigada del Cibercrimen de la PDI, donde efectivos policiales ya trabajan en determinar el origen de la cuenta falsa, que sólo se diferencia de la de Bello porque agrega un guion bajo al nombre de usuaria @mfranbello.

La cuenta falsa de la diputada María Fernanda Bello agregó un "guión bajo" al nombre original de la cuenta de la parlamentaria. Fuente: Instagram.

“Al principio me dio un poco de risa, porque no podía ser cierto”, reconoce la diputada en entrevista con lun.com, donde entregó más detalles de la usurpación de imagen de la que fue víctima.

“Me dijo (Constanza Latorre, su asesora de comunicaciones) que había una cuenta falsa, como un Only Fans (plataforma que promociona contenido sexual, en su mayoría desnudos, a cambio de dinero). Al principio pensé que era de esos bots que roban cuentas, pero cuando vi mi foto, que no tiene connotación sexual, sí me sentí afectada”, reconoce la psicóloga.

La cuenta falsa que promueve su contenido con fotos de la diputada María Fernanda Bello. Fuente: Instagram.

“No entré al link que aparecía en el perfil, solamente llegué hasta la parte que aparecía mi foto y me dio lata”, continua Bello, quien tras ello realizó la respectiva “denuncia formal en la PDI, en la Brigada del Cibercrimen”.

Pese a verse afectada por la situación, Bello aprovechó su caso para visibilizar lo que, a su juicio, es uno de los tantos casos de violencia de género digital. Una práctica que, asegura, afecta en mayor medida a las mujeres.

“Esta situación es muy común y si lo vemos con la perspectiva de género, es mucho más recurrente en contra de mujeres. Esto es violencia de género digital y hay que visibilizarla”, explica.

“Al investigar esto ayer nos dimos cuenta de que hay un vacío legal. Nuestra legislación tiene que ir acomodándose a los nuevos tiempos y (denuncio esto porque) vemos una oportunidad para hablarles a las mujeres que han pasado por esto y para que también nos hagamos cargo con una ley que profundice estos temas”, afirma la diputada.

“No es algo excepcional y no se puede normalizar”, finaliza.