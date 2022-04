Chadwick habría perdonado millonaria deuda de esposa de Mario Rozas

Este lunes, una investigación de Ciper reveló que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a cargo de Andrés Chadwick le perdonó una millonaria deuda que mantenía la esposa del exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, Carola Ahengo, tras estudiar un diplomado en España mientras se mantenía en la institución.

Todo comenzó en diciembre de 2016, cuando el exjefe máximo de la policía uniformada -antes de ocupar tal cargo- se desempeñaba como agregado policial de la embajada chilena en tierras hispanas, país donde residió con su cónyuge.

Ante la estadía del matrimonio en Europa, Ahengo, quien figuraba como oficial, decidió realizar un Máster en Recursos Humanos en la European Business School, mientras aún recibía el sueldo correspondiente a la posición.

Es por esto que firmó un compromiso de que cuando terminara sus estudios, seguiría en la institución por otros cinco años. De no cumplir con la condición, debería pagar una caución o garantía de 80,3 millones de pesos al Estado.

[ Una salida que se pidió en reiteradas ocasiones: las polémicas que marcaron el mandato de Mario Rozas en Carabineros ]

Tras sus estudios, la esposa del exgeneral nunca retomó sus funciones dentro de Carabineros por el tiempo especificado: luego de la designación de Rozas como general director de la institución en diciembre de 2018 por el Presidente Sebastián Piñera, Ahengo fue desvinculada para que no existieran conflictos de interés al ser la cónyuge del jefe máximo.

Sin embargo, el medio asegura que la exuniformada nunca pagó el monto acordado con el Estado, esto ya que desde el Ministerio del Interior le habrían realizado un millonario “perdonazo”.

“Para nosotros fue muy positivo (no tener que pagar este monto), porque, si no, hubiésemos tenido que pagar la caución de más de $80 millones”, explicó Rozas tras ser consultado por Ciper, quien agregó que el entonces titular de la cartera, Andrés Chadwick, fue quien autorizó la condonación.

Y si bien el exgeneral director se ha encargado de aclarar a la prensa y al medio citado que la salida de su esposa fue voluntaria, en los documentos internos de Carabineros figura que fue la institución la que le solicitó el retiro. Esto sería fundamental ya que las garantías o cauciones que se cobran son las asociadas a retiros voluntarios.

Por su parte, Chadwick afirmó al medio que él no participó en la condonación de los 80 millones de pesos.

“No tengo ningún acuerdo sobre la materia. Nunca he tenido ningún acuerdo sobre la materia. Y además, el ministro del Interior no tiene las facultades o atribuciones en materias como esta. No tengo más antecedentes”, sostuvo.