Detenido estudiante que amenazó “masacre escolar” a su propio colegio en Quinta Normal

La Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo un joven de 18 años , quien sería el presunto autor de amenazar con una “masacre” a los alumnos del Liceo Industrial Benjamín Franklin, de la comuna de Quinta Normal, en la región Metropolitana.

Se trata de estudiante de enseñanza media del propio establecimiento educacional, quien advirtió de un ataque armado hacia sus compañeros.

A través de un video publicado en YouTube el pasado 27 de marzo, se difundió la grave amenaza, situación que obligó a suspender las clases presenciales en el establecimiento educacional ante la preocupación de la comunidad.

El joven fue formalizado, y aunque la fiscalía solicitó la prisión preventiva, esta medida cautelar fue rechazada y se impusieron otras medidas para el imputado.

Por esta situación, la Municipalidad de Quinta Normal presentó una querella. En su oportunidad, la alcaldesa Delfino señaló que “lo que ha sufrido este colegio ha sido horrible. Han sido momentos muy preocupantes para toda la comunidad educativa y también para el municipio de Quinta Normal. Esta fue una amenaza inédita que vivimos el día domingo. Fueron tres videos que se subieron a la plataforma de YouTube, y que fueron distribuidos en la comunidad educativa”.

Durante la mañana de este jueves el jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, Subprefecto Luis Orellana, junto al Fiscal Marcelo Cabrera de la Fiscalía Regional Centro Norte y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, se referirán a la investigación del caso.

La amenaza

“Estén preparados para una masacre escolar para el día lunes 4. Tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quién (...) somos muchos, no intenten salvarse y menos correr, tus pies no se salvarán. Seremos gentiles y no sentirán dolor, no tengan miedo sólo queremos divertirnos. No se crean inmortales, sabemos sus nombres y rasgos faciales, no somos una mafia, somos una familia y nadie toca a mi familia”, señaló un audio difundido por Youtube.

