Stefan Kramer lamentó robo en su productora y pidió “recuperar” la Gaviota que ganó en el Festival

A pocas horas de haber sido víctima del millonario robo de su productora, el comediante Stefan Kramer reconoció que más allá de haber perdido vestuario y tecnología en el asalto, lo que más sintió fue la pérdida de la Gaviota que ganó en su primer show realizado en el Festival de Viña del Mar.

Los delincuentes ingresaron a la casa del comediante nacional durante el fin de semana.👇https://t.co/Wzl9BnGeyc — Publimetro (@PublimetroChile) April 18, 2022

El imitador fue entrevistado este lunes por varios noticiarios de televisión y en ellos aclaró que el robo los tomó por “sorpresa”, puesto que en el momento del asalto se encontraba junto a su equipo de producción en un Viña del Mar realizando un espectáculo.

Me gustaría agradecerle a la gente el cariño que me ha expresado, que me han llamado, que están preocupados, porque de repente la información llega de una manera que piensan que está involucrado, no sé, mi casa. — Stefan Kramer

Kramer y la sentida ausencia de su Gaviota

“Bueno, fue una sorpresa. Estábamos nosotros actuando, en Viña, y bueno, ocurrió, ocurrió”, inició el diálogo el humorista, quien más allá de lamentar el hecho quiso darle tranquilidad a sus seguidores porque el robo de más de $20 millones en especies, fue cometido en su productora y no en su residencia.

“Ya estamos intentando seguir creando, seguir adelante. Así que se lamenta. Obviamente que no es grato ni es grato estar tampoco en esta entrevista hablando de esto, pero he salido porque también me gustaría agradecerle a la gente el cariño que me ha expresado, que me han llamado, que están preocupados, porque de repente la información llega de una manera que piensan que está involucrado, no sé, mi casa”, explicó Kramer, quien afirmó que todo sucedió “aquí en la productora, pero no había gente”.

Respecto de las especies que le fueron sustraídas, el humorista reconoce que sólo una fue la más sintió. Y ella fue la Gaviota que se llevó en su actuación en el Festival de Viña del Mar, cuando dio un paso cualitativo en su carrera de imitador.

“De repente uno se revisa y ve su historia y es un momento lindo en la carrera y no verlo es como, ‘mirai y revisai entre todo lo que uno hace como artista’ y claro son trofeos que tienen, hay algo sentimental ahí”, explicó el artista, quien no pierde las esperanzas de recuperar su ansiado trofeo.

“De alguna manera seria bacán poder recuperar esa Gaviota”, finalizó.