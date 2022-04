Dan a conocer las causas de trágico accidente sufrido por el rapero Portavoz

Este fin de semana, una investigación periodística reveló las causas detrás del trágico accidente que sufrió el rapero Portavoz en agosto de 2021, incidente que lo dejó gravemente hospitalizado con diagnóstico reservado.

La noticia en torno a su estado de salud remeció la escena de la música nacional y preocupó a sus fans, sobre todo por el secretismo con el que se manejó la situación, con escasos detalles del suceso desde su familia y otros cercanos.

Tónica que se mantuvo hasta su completa recuperación y posterior reaparición pública, en la que Jorge Andrés Ferrer Millanao -nombre real del artista urbano- no profundizó sobre lo ocurrido.

Sin embargo, un parte de Carabineros revelado por la unidad de Investigación y Datos de La Tercera puso fin al enigma en torno al accidente, el cual señala que el incidente se produjo luego de que el rapero supuestamente consumiera “tusi”, droga dura conocida como “cocaína rosada”, dato que se excluyó de las pericias realizadas el año pasado.

Según el medio, el documento establecería que “a eso de las 05:50 horas Jorge Ferrer llegó desde una fiesta con unos amigos con evidentes signos de haber consumido alcohol y drogas (al parecer Tusi) por lo que lo nota muy distinto a otras veces”

Momento en que “comenzó a tener reacciones de euforia, alucinando cosas, las cuales no lograba entender, comenzando a caminar de un lado a otro en el interior del departamento hablando puras incoherencias, instantes en que inesperadamente se acerca a la ventana que da hacia la calle París, abriéndola y lanzándose al vacío”, cerró el parte policial que data del 6 de agosto de 2021.

[ Naya Fácil confesó que tiene problemas con el tusi: “Si no me salgo yo misma de esta hue..., no sé dónde puedo parar” ]

Tras salir de riesgo vital, Portavoz se dirigió a sus fanáticos a través de su Instagram en septiembre de 2021 con una especial reflexión en torno al “carrete”. Sin embargo, nunca mencionó el consumo de la particular droga “tusi”.

“Me accidenté carreteando bro, mucho alcohol y muchos excesos. Ya habrá tiempo para profundizar sobre el tema. Ahora quiero descansar y recuperarme. Lo único que me gustaría decirles ahora, es que cuiden su cuerpo y espíritu, netamente por un tema de salud propia, me cago en la culpabilidad cristiana juiciosa y pacata, y la moralina del pecado”, afirmó.

“Pásenla bien libremente pero cuídense mucho, con conciencia, y no olviden sus prioridades y responsabilidades. Yo estoy en esa ahora. Es mi batalla personal. Vamos que se puede”, cerró su mensaje.

Hoy, Jorge “Portavoz” Ferrer ya se encuentra de vuelta en los escenarios con normalidad y no se volvió a referir en detalle sobre su accidente.