“Voy a regalar mi vida”: El mensaje de Mario Carrión antes de quemarse frente a La Moneda

El viernes 15 de abril Mario Carrión grabó un video donde señaló que: “yo voy a regalar mi vida por todos los estudiantes”, momentos antes de quemarse al interior de su auto frente a La Moneda.

En la grabación, que fue difundida por Twitter, el hermano del empresario secuestrado y asesinado, Pedro Carrión, dijo que “mi nombre va a vivir” y que “hoy nazco de nuevo”, refiriéndose al grave suceso que protagonizó y que lo dejó con riesgo vital.

En el video, el hombre de 40 años critica al gobierno de Gabriel Boric y hace un llamado a las Fuerzas Armadas para que se tomen el país y lo “limpien” de la delincuencia.

“Hola, hoy día 15 de abril, viernes Santo, quiero pedirle disculpas a las dos mil personas que convencí por votar por Boric Gabriel, que estuvieran por el lado de la izquierda. No sabía todo lo que iba a ocurrir: que iba a subir el aceite, que iba a subir el gas, que no iba a aprobar el 10 por ciento. Él a todo le dijo que sí. Me siento muy estafado”, señaló.

Posteriormente, agregó que “Yo voy a dar mi vida, por el arrepentimiento que hago, que es por todo el pueblo chileno, por los estudiantes, por la gente que es pobre (...)”.

Además, señaló que lo haría por su hijo que va a crecer y “no tenga nunca un gobierno comunista (...) Yo voy a regalar mi vida por todos los estudiantes, hoy día yo no muero, hoy día mi nombre va a vivir. Mario Carrión, hoy día nazco de nuevo”, finalizó el video.

Actualmente, permanece en estado grave en la UCI de la Posta Central, luego de ser auxiliado por personal de Carabineros y del SAMU, y ser trasladado de urgencias al centro asistencial.

El caso de Pedro Carrión

Pedro Carrión era un empresario carnicero de Algarrobo que fue secuestrado y asesinado, tras viajar a Santiago para hacer efectivo el cobro de 30 millones de pesos a un cliente.

A Carrión, de 46 años, se le perdió la pista cuando antes del cobro del dinero, asistió a un centro médico para realizarse una prueba PCR, condición necesaria para someterse, al día siguiente, a una cirugía por una hernia. Su vehículo fue encontrado en las afueras de su empresa. Tenía las llaves puestas y sus pertenencias.

La familia, sin embargo, informó que un extraño mensaje del empresario le hizo sospechar de un secuestro, ello por el extraño tono de voz y la sensación de que era trasladado en un vehículo a alta velocidad. Las sospechas se acrecentaron con el extraño desperfecto que sufrió el sistema de cámaras de seguridad en el preciso instante que Carrión Rozas llegó a su empresa de venta de carnes.

Finalmente, personal de la Policía de Investigaciones encontró su cuerpo enterrado en el patio de un domicilio ubicado en Quintero, región de Valparaíso, lugar en el que también se detuvo a un sujeto involucrado en el homicidio.

