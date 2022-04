Lola Melnyck realiza férrea defensa a venezolanos atacados en minimarket de Ñuñoa

La modelo ucraniana Lola Melnyck descargó su furia contra el chileno que se hizo viral por atacar con palabras de grueso calibre a unos trabajadores venezolanos, quienes le prohibieron ingresar con su mascota al minimarket donde quería comprar.

“Por favor, observen a este “ser”, agrediendo a un ciudadano venezolano, que en este momento está trabajando dignamente en Chile (probablemente, para sobrevivir y ayudar a su familia!)”.

Escribió la bailarina en su cuenta de Instagram @lolamelnyck, indignada con la actitud del agresivo cliente, quien se enfureció con los trabajadores porque no lo quisieron atender por andar con su perrita. En el video, grabado por uno de los empleados de la tienda Oxxo, el chileno le propina insultos racistas y los desafía a pelear en la calle.

“El ignorante está ejerciendo un genocidio, y su “poder” de cliente, versus un empleado. Por favor, observen también, la paciencia y educación del caballero que estaba atendiendo, a cual, seguramente, le hirvió la sangre, al ver que su mamá y la patria, han sido agredidos en frases y actitudes absurdas y sin sentido, por parte del cliente en cuestión”.

Además, la presentadora de televisión, destacó la tranquilidad del trabajador, quien mantuvo la calma en todo momento, a pesar de los fuertes insultos en su contra.

Captura

“Más digno el perrito”

Respecto al origen del problema, el hecho de prohibirle ingresar con la mascota al recinto, Melnyck también defendió las políticas del minimarket, a pesar que ella se considera animalista.

“Soy animalista, defiendo los derechos y bienestar de los animales! Pero respeto los límites; y si un establecimiento (por ley del propio país), no permite el ingreso de los animales, yo no insisto, sino que me adapto. Mis perros no se sentirán menos al no ingresar a una tienda, bien diferente del no-caballero en cuestión. 😉Por cierto, ha sido más digno el perrito que aparece en el video (...) Mis condolencias a los que rodean a este ser insignificante, que él se demuestra ser”, sentenció.

Pidió disculpas

Según se informó, el sujeto se acercó a la tienda durante la mañana para disculparse con los trabajadores, luego que su agresión se hiciera viral en las redes sociales y temiera represalias contra él o su mascota.