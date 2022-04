“Ahora que terminó el partido de Católica”: La ironía de Alberto Plaza con Boric

Alberto Plaza le mandó un mensaje vía Twitter al Presidente Gabriel Boric, para que se pronuncie respecto al violento ataque con palos y piedras que sufrieron manifestantes en la marcha del rechazo.

El cantante, fiel a su ironía clásica, que lo ha catapultado con grandes éxitos en Twitter, bromeó con el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica jugado en San Carlos de Apoquindo, para preguntarle al Presidente si tras terminar el partido y dejar de ver al equipo de sus amores, la UC, hablaría respecto al violento enfrentamiento ocurrido en Providencia.

“Yo no sé ustedes qué piensan, pero a mí se me figura que no es muy bueno atacar con cuchillos y pistolas a familias reunidas pacíficamente. Presidente,@gabrielboric ahora que terminó el partido de la Católica, ¿Nos dirá qué piensa usted? escribió en su cuenta @albertoplaza, recibiendo algunos comentarios de sus seguidores.

“Cuando alguien sabe hacer algo lo hace..!! El problema que estos no saber que hacer x tanto NO harán nada ..!! La ministra de interior está congelada y cada vez que aparece la caga y vuelta al congelador y NO la sacará xq es su yunta...así q olvidarse de algún avance o cambio ..@Geug26005763

“Te va a decir que la Católica debería haber ganado y que la culpa fue del árbitro... No tiene cabeza para pensar.”.@Rolando11681154

“El merluzo del presidente Boric pareciera que no existiera, cuando pasan cosas en las que debería pronunciarse”.@TheFiend4957

La batalla campal

Una verdadera batalla campal se produjo en la Plaza de la Aviación de Providencia entre encapuchados y manifestantes del rechazo.

La brutal pelea a palos se produjo luego que una veintena de jóvenes vestidos de negro atacara al grupo que llamaba a votar “rechazo” en las próximas elecciones del 4 de septiembre, para decidir si se aprueba o no la propuesta de la Convención Constituyente respecto a la nueva Constitución.

La protesta se realizaba en Eleodoro Yáñez, a la altura del Metro Salvador, actividad que fue organizada por el “Comando Ciudadano por el Rechazo”, cuando desconocidos se acercaron provistos de palos y piedras para enfrentarlos.

“Aquí se ve como uno de los atacantes 1°Línea dispara contra la multitud que pacíficamente se manifestaba ayer en democracia .. pero claro, un peñasco que le pego a asesor de Boric es más grave para el gobierno y la prensa nacional”@RalGuzm17108483