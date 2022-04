Conductor casi atropella a carabinero en medio de discusión con camioneros: fue multado

Un conductor ya sobrepasado con el paro de camioneros, se bajó de su vehículo para increparlos y al regresar a su automóvil y tratar de pasar, casi atropella a un carabinero.

En la maniobra que realizó para salir del lugar, casi atropelló al efectivo policial que lo estaba ayudando, por lo que fue multado.

Los camioneros comenzaron a gritarle al carabinero que lo apresara: “Lléveselo detenido por hue**”.

Conductor se enfrasca en discusión con camioneros por costes de tránsito en Paine, al intentar huir atropelló a un carabinero, fue multado. #CooperativaContigo pic.twitter.com/qDFn0D1V9i — Felipe Cofré (@_felipecofre) April 25, 2022

Durante este lunes 25 de abril, los camioneros han bloqueado el paso en la Ruta 5 Sur, a la altura de Paine.

Nuevamente el reclamo es el mismo: la falta de seguridad para los conductores y sus cargas, debido a los atentados en la Región de La Araucanía.

[ Paro nacional: Camioneros bloquean Ruta 5 Sur y accesos en Arica ]

No obstante, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNCT) no adhirió al paro y ya lo había informado a través de una declaración: “entendemos la rabia y el malestar que producen los atentados a nuestros conductores, los mismos que se han hecho casi normales y en eso somos taxativos: la pérdida de la vida de un conductor no puede ni debe dejarnos impávidos, y expresamos a nuestros conciudadanos, que seguiremos muy atentos, pues no podemos sumar mártires sin provocar reacción alguna”.