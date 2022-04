OMS confirma primera muerte por misteriosa hepatitis infantil

La misteriosa enfermedad del hígado que ha afectado a niños de Europa y Estados Unidos ya ha causado por lo menos una muerte, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS indicó la noche del sábado que había recibido reportes de por lo menos 169 casos de “hepatitis aguda de origen desconocido” en una docena de países.

[ Minsal activó protocolos por preocupante y misteriosa hepatitis que afecta a niños ]

La enfermedad se ha reportado en pequeños desde un mes a 16 años de edad, y 17 de los afectados han tenido que recibir trasplantes del hígado. La OMS no especificó en qué país ocurrió el fallecimiento.

Los primeros casos fueron reportados en Gran Bretaña, donde 114 niños han enfermado.

“No queda claro si ha habido un aumento de casos de hepatitis, o hay una mayor conciencia sobre casos de hepatitis que tienen incidencia normal pero que antes no habían sido detectados”, explicó la OMS en un comunicado.

Expertos dicen que se podría tratar de un virus comúnmente relacionado con los resfriados, pero las investigaciones continúan.

“Si bien el adenovirus es una de las hipótesis, las investigaciones continúan para hallar la causa”, destacó las OMS, señalando que el virus ha sido detectado en por lo menos 74 de las personas afectadas. Por lo menos 20 de los niños afectados dieron positivo al coronavirus.

La OMS añadió que los países afectados están intensificando su monitoreo de los casos de hepatitis en menores de edad.

Hepatitis. Un nuevo virus afecta a menores de 10 años. (Dreamstime)

Los síntomas de la misteriosa hepatitis

El síndrome clínico entre los casos identificados es la hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas. Muchos casos tienen síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea y vómitos, que precedieron a la presentación de la hepatitis aguda grave, y de niveles elevados de enzimas hepáticas (aspartato transaminasa (AST) o alanina aminotransaminasa (ALT) superiores a 500 UI/L) e ictericia.

La mayoría de los casos no presentaban fiebre. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos. Según la información disponible actualmente, no se han identificado como factores los viajes internacionales o los vínculos con otros países.